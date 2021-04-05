https://ria.ru/20210405/turizm-1604218867.html

В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу

В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу

Российские туристы попадут в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T03:00

2021-04-05T03:00

2021-04-05T03:00

туризм

россия

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские туристы попадут в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.По ее словам, частично открытие Европы для туристов связано с вакцинацией. При этом Израиль почти полностью провакцинировался, но пока закрыт для туризма.Ломидзе также отметила, что туристы ждут открытия стран Юго-Восточной Азии. По прогнозам главы АТОР, для полноценного отдыха они будут открыты для россиян только осенью или зимой."Таиланд, Вьетнам, Индонезия сейчас активно работают над разными инструментами, чтобы начать принимать иностранных туристов. Так, к лету они могут отменить карантин, который отпугивает большинство туристов, разрешить путешествовать между провинциями. Но нужно понимать, что, во-первых, летом там не сезон. А во-вторых, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения, а на перекладных добираться довольно дорого", - добавила директор АТОР.

https://ria.ru/20210320/turizm-1602099026.html

россия

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россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)