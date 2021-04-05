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Россия напомнила ООН о необходимости смягчить санкции против ЦАР
Россия напомнила ООН о необходимости смягчить санкции против ЦАР
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял в Москве специального представителя генерального секретаря ООН, главу миссии... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:34
2021-04-05T20:34
россия
сергей вершинин
совет безопасности оон
цар
оон
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял в Москве специального представителя генерального секретаря ООН, главу миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МООНСЦАР) Манкера Ндяя, Вершинин напомнил о позиции России в пользу поступательного смягчения санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР, сообщил МИД РФ."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования в ЦАР. Подтверждена важная роль ооновской миссии в нормализации обстановки в стране. Вершинин акцентировал принципиальную позицию России в пользу поступательного смягчения санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР в целях содействия Банги в укреплении национальной армии и сил правопорядка", - сообщил МИД РФ.Было отмечено также, что Россия продолжит активно участвовать в сопровождении мирного процесса в стране, в том числе на "площадке" СБ ООН, и развивать взаимодействие с центральноафриканскими властями.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников.Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.Восемнадцатого января Конституционный суд ЦАР огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги. Они захватили несколько населенных пунктов, часть из которых была освобождена.
https://ria.ru/20210330/inauguratsiya-1603491246.html
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россия, сергей вершинин, совет безопасности оон, цар, оон, в мире

Россия напомнила ООН о необходимости смягчить санкции против ЦАР

20:34 05.04.2021
 
© РИА НовостиРоссия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику
Россия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял в Москве специального представителя генерального секретаря ООН, главу миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МООНСЦАР) Манкера Ндяя, Вершинин напомнил о позиции России в пользу поступательного смягчения санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования в ЦАР. Подтверждена важная роль ооновской миссии в нормализации обстановки в стране. Вершинин акцентировал принципиальную позицию России в пользу поступательного смягчения санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР в целях содействия Банги в укреплении национальной армии и сил правопорядка", - сообщил МИД РФ.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 17:08
Российского посла встретили овациями на инаугурации президента ЦАР
Было отмечено также, что Россия продолжит активно участвовать в сопровождении мирного процесса в стране, в том числе на "площадке" СБ ООН, и развивать взаимодействие с центральноафриканскими властями.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников.
Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.
Американский солдат - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 17:15
США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ
Восемнадцатого января Конституционный суд ЦАР огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги. Они захватили несколько населенных пунктов, часть из которых была освобождена.
 
РоссияСергей ВершининСовет Безопасности ООНЦАРООНВ мире
 
 
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