https://ria.ru/20210405/tranzit-1604216563.html

На Украине заявили о сокращении транзита российского газа

На Украине заявили о сокращении транзита российского газа

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через территорию страны, заявив, что Киеву важно не допустить завершения... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T01:32

2021-04-05T01:32

2021-04-05T01:32

сергей макогон

nord stream 2 ag

северный поток — 2

турецкий поток

газпром

владимир зеленский

виктор зубков

германия

сша

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через территорию страны, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства трубопровода "Северный поток — 2".В феврале транзит голубого топлива в Европу через Украину сократился на 25% по сравнению с январем — до 2,91 миллиарда кубометров."После запуска "Турецкого потока"<...> транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток", — написал Макогон в Facebook.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение "Северного потока — 2" мощным ударом по стране. "Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может, даже четвертый", — сказал Зеленский. При этом он посетовал, что Киев вместе с Европейским союзом и США "многое сделал" для того, чтобы газопровод не был завершен.Убыточная прокачкаПосле запуска газопровода "Северный поток — 2" прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной, об этом ранее рассказал украинский экономист Олег Пендзин.Он напомнил, что мощность украинской ГТС составляет около 150-170 миллиардов кубометров газа в год, при этом обычно прокачивалось примерно 120 миллиардов. "А когда достроили "Северный поток" и другие мелкие "потоки" (имеется в виду, очевидно, "Турецкий поток". — Прим. ред.), то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 миллиардов кубометров газа, то есть меньше обычного", — отметил эксперт.Пендзин добавил, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 миллиардов кубометров в год является убыточной для ГТС.Газовый контрактРоссия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через украинскую территорию, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.Как отметил ранее глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Он напомнил, что юридически все договоры между Россией и Украиной действуют, и главное для компании сейчас - завершить "Северный поток — 2", который уже готов на 90-92%, и поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.Отвечая на уточняющий вопрос о том, что пересмотра договора с Украиной не будет, Зубков сказал: "Конечно, я думаю, что нет".Российские трубопроводы"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Вашингтон продвигает в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые участвуют в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре прошлого года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. К настоящему времени строительство вышло на финальную стадию."Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

https://ria.ru/20210319/evropa-1601931923.html

https://ria.ru/20210101/gazoprovod-1591759899.html

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1601981867.html

германия

сша

украина

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