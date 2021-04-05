Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/traktorist-1604333931.html
В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста
В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста
Полицейским в Тульской области пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:36
2021-04-05T17:36
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Полицейским в Тульской области пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался скрыться вплавь, сообщает УМВД по региону.Инцидент произошел в Киреевском районе."В отдел МВД поступило сообщение, что неподалеку от села Дедилово ездит трактор, неадекватной манерой передвижения создавая угрозу местным жителям и другим транспортным средствам. При незамедлительном выезде полицейских по указанному адресу информация подтвердилась", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить трактор, в том числе обращаясь к водителю с помощью громкоговорителя. Но он не реагировал. "Трактор активно маневрировал, увеличивался риск подвергнуть опасности жителей села. В связи с этим, в строгом соответствии с законодательством, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Сотрудники отдела МВД произвели выстрелы по колесам трактора для его остановки", - сообщает полиция.С лопнувшими шинами трактор въехал в канаву, заполненную водой после разлива реки. Но водитель не сдался – он попытался скрыться вплавь. Прыгнув в воду, полицейские задержали мужчину и доставили его для разбирательства в дежурную часть. Установлено, что 21-летний водитель, житель села, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Есть информация, что задержанный может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения, эти сведения проверяют следователи.Полиция подчеркивает, что при преследовании и стрельбе из табельного оружия никто не пострадал.
https://ria.ru/20210309/yamal-1600402377.html
https://ria.ru/20201118/dtp-1585143340.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), тульская область, происшествия

В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста

17:36 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Полицейским в Тульской области пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался скрыться вплавь, сообщает УМВД по региону.
Инцидент произошел в Киреевском районе.
"В отдел МВД поступило сообщение, что неподалеку от села Дедилово ездит трактор, неадекватной манерой передвижения создавая угрозу местным жителям и другим транспортным средствам. При незамедлительном выезде полицейских по указанному адресу информация подтвердилась", - говорится в сообщении.
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 08:31
На Ямале мужчина угнал грузовик и столкнулся с машиной полиции
Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить трактор, в том числе обращаясь к водителю с помощью громкоговорителя. Но он не реагировал. "Трактор активно маневрировал, увеличивался риск подвергнуть опасности жителей села. В связи с этим, в строгом соответствии с законодательством, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Сотрудники отдела МВД произвели выстрелы по колесам трактора для его остановки", - сообщает полиция.
С лопнувшими шинами трактор въехал в канаву, заполненную водой после разлива реки. Но водитель не сдался – он попытался скрыться вплавь. Прыгнув в воду, полицейские задержали мужчину и доставили его для разбирательства в дежурную часть. Установлено, что 21-летний водитель, житель села, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Есть информация, что задержанный может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения, эти сведения проверяют следователи.
Полиция подчеркивает, что при преследовании и стрельбе из табельного оружия никто не пострадал.
Место ДТП с участием автомобиля скорой помощи и трактора на шоссе Энтузиастов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 12:15
В Москве столкнулись трактор и скорая
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Тульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния