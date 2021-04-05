https://ria.ru/20210405/traktorist-1604333931.html

В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста

В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста

Полицейским в Тульской области пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:36

2021-04-05T17:36

2021-04-05T17:36

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

тульская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Полицейским в Тульской области пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался скрыться вплавь, сообщает УМВД по региону.Инцидент произошел в Киреевском районе."В отдел МВД поступило сообщение, что неподалеку от села Дедилово ездит трактор, неадекватной манерой передвижения создавая угрозу местным жителям и другим транспортным средствам. При незамедлительном выезде полицейских по указанному адресу информация подтвердилась", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить трактор, в том числе обращаясь к водителю с помощью громкоговорителя. Но он не реагировал. "Трактор активно маневрировал, увеличивался риск подвергнуть опасности жителей села. В связи с этим, в строгом соответствии с законодательством, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Сотрудники отдела МВД произвели выстрелы по колесам трактора для его остановки", - сообщает полиция.С лопнувшими шинами трактор въехал в канаву, заполненную водой после разлива реки. Но водитель не сдался – он попытался скрыться вплавь. Прыгнув в воду, полицейские задержали мужчину и доставили его для разбирательства в дежурную часть. Установлено, что 21-летний водитель, житель села, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Есть информация, что задержанный может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения, эти сведения проверяют следователи.Полиция подчеркивает, что при преследовании и стрельбе из табельного оружия никто не пострадал.

https://ria.ru/20210309/yamal-1600402377.html

https://ria.ru/20201118/dtp-1585143340.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), тульская область, происшествия