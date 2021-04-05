https://ria.ru/20210405/traktorist-1604333931.html
В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста
В Тульской области полицейские со стрельбой задержали пьяного тракториста
Полицейским в Тульской области пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:36
2021-04-05T17:36
2021-04-05T17:36
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Полицейским в Тульской области пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался скрыться вплавь, сообщает УМВД по региону.Инцидент произошел в Киреевском районе."В отдел МВД поступило сообщение, что неподалеку от села Дедилово ездит трактор, неадекватной манерой передвижения создавая угрозу местным жителям и другим транспортным средствам. При незамедлительном выезде полицейских по указанному адресу информация подтвердилась", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить трактор, в том числе обращаясь к водителю с помощью громкоговорителя. Но он не реагировал. "Трактор активно маневрировал, увеличивался риск подвергнуть опасности жителей села. В связи с этим, в строгом соответствии с законодательством, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Сотрудники отдела МВД произвели выстрелы по колесам трактора для его остановки", - сообщает полиция.С лопнувшими шинами трактор въехал в канаву, заполненную водой после разлива реки. Но водитель не сдался – он попытался скрыться вплавь. Прыгнув в воду, полицейские задержали мужчину и доставили его для разбирательства в дежурную часть. Установлено, что 21-летний водитель, житель села, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Есть информация, что задержанный может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения, эти сведения проверяют следователи.Полиция подчеркивает, что при преследовании и стрельбе из табельного оружия никто не пострадал.
https://ria.ru/20210309/yamal-1600402377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), тульская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости.
Полицейским в Тульской области
пришлось стрелять по колесам трактора, которым управлял пьяный водитель, а после того, как трактор остановился, мужчина пытался скрыться вплавь, сообщает УМВД по региону.
Инцидент произошел в Киреевском районе.
"В отдел МВД поступило сообщение, что неподалеку от села Дедилово ездит трактор, неадекватной манерой передвижения создавая угрозу местным жителям и другим транспортным средствам. При незамедлительном выезде полицейских по указанному адресу информация подтвердилась", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить трактор, в том числе обращаясь к водителю с помощью громкоговорителя. Но он не реагировал. "Трактор активно маневрировал, увеличивался риск подвергнуть опасности жителей села. В связи с этим, в строгом соответствии с законодательством, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Сотрудники отдела МВД произвели выстрелы по колесам трактора для его остановки", - сообщает полиция.
С лопнувшими шинами трактор въехал в канаву, заполненную водой после разлива реки. Но водитель не сдался – он попытался скрыться вплавь. Прыгнув в воду, полицейские задержали мужчину и доставили его для разбирательства в дежурную часть. Установлено, что 21-летний водитель, житель села, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина ранее судим за различные преступления, в том числе за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Есть информация, что задержанный может быть причастен к краже газобетонного кирпича из местного домовладения, эти сведения проверяют следователи.
Полиция подчеркивает, что при преследовании и стрельбе из табельного оружия никто не пострадал.