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В Москве автомобиль столкнулся с трактором
В Москве автомобиль столкнулся с трактором
Легковой автомобиль столкнулся с трактором на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщает ГУ МВД Москвы. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:57
2021-04-05T18:57
2021-04-05T18:57
россия
мвд москвы
авто
департамент транспорта г. москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с трактором на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщает ГУ МВД Москвы.По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с трактором, в результате ДТП пострадали три человека. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, проводится проверка.Как сообщил Дептранс столицы в своем Telegram-канале, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Сообщения о том, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, некорректны: остановка не пострадала, авария произошла на проезжей части.Главк МЧС Москвы в свою очередь сообщил о четверых пострадавших, которых осматривают врачи скорой помощи. Столкнулись погрузчик и легковой автомобиль, в результате ДТП произошел разлив бензина, топливо было смыто пожарно-спасательными подразделениями, информирует ведомство.
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РИА Новости
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россия, мвд москвы, авто, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия