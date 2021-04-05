https://ria.ru/20210405/traktor-1604349242.html

В Москве автомобиль столкнулся с трактором

В Москве автомобиль столкнулся с трактором

Легковой автомобиль столкнулся с трактором на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщает ГУ МВД Москвы. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:57

2021-04-05T18:57

2021-04-05T18:57

россия

мвд москвы

авто

департамент транспорта г. москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с трактором на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщает ГУ МВД Москвы.По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с трактором, в результате ДТП пострадали три человека. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, проводится проверка.Как сообщил Дептранс столицы в своем Telegram-канале, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Сообщения о том, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, некорректны: остановка не пострадала, авария произошла на проезжей части.Главк МЧС Москвы в свою очередь сообщил о четверых пострадавших, которых осматривают врачи скорой помощи. Столкнулись погрузчик и легковой автомобиль, в результате ДТП произошел разлив бензина, топливо было смыто пожарно-спасательными подразделениями, информирует ведомство.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд москвы, авто, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия