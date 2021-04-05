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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/trailer-1603921909.html
В трейлере "Отряда самоубийц 2" раскрывают способности новых злодеев
В трейлере "Отряда самоубийц 2" раскрывают способности новых злодеев
На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали новый трейлер второй части блокбастера "Отряд самоубийц", в котором раскрывают способности некоторых РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T05:20
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марго робби
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали новый трейлер второй части блокбастера "Отряд самоубийц", в котором раскрывают способности некоторых новых персонажей. Главным героям снова придется отправиться в опасную миссию, чтобы спасти человечество. Только на этот раз к безбашенной Харли Квинн (Марго Робби) и Капитану Бумерангу (Джай Кортни) присоединяться еще несколько суперзлодеев.Среди них, например, Король Акул (озвучивает Сильвестр Сталлоне). Он обладает нечеловеческой силой и острыми зубами. Человек-в-Горошек (Дэвид Дастмалчян), который "выращивает" на своем теле цветные пятна и превращает их в смертоносное оружие. Разделяемый парень (Натан Филлион), отделяющий руки от тела, чтобы они помогали ему в бою и другие. Сиквел, основанный на комиксах DC, снял Джеймс Ганн ("Стражи Галактики" и "Стражи Галактики. Часть 2").Выход продолжения блокбастера, которое получило название "Отряд самоубийц: Миссия навылет", в российском прокате планируется на 5 августа 2021 года.
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марго робби, dc comics, сильвестр сталлоне, кино и сериалы, новости культуры

В трейлере "Отряда самоубийц 2" раскрывают способности новых злодеев

05:20 05.04.2021
 
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали новый трейлер второй части блокбастера "Отряд самоубийц", в котором раскрывают способности некоторых новых персонажей.
Главным героям снова придется отправиться в опасную миссию, чтобы спасти человечество. Только на этот раз к безбашенной Харли Квинн (Марго Робби) и Капитану Бумерангу (Джай Кортни) присоединяться еще несколько суперзлодеев.
Среди них, например, Король Акул (озвучивает Сильвестр Сталлоне). Он обладает нечеловеческой силой и острыми зубами. Человек-в-Горошек (Дэвид Дастмалчян), который "выращивает" на своем теле цветные пятна и превращает их в смертоносное оружие. Разделяемый парень (Натан Филлион), отделяющий руки от тела, чтобы они помогали ему в бою и другие.
Сиквел, основанный на комиксах DC, снял Джеймс Ганн ("Стражи Галактики" и "Стражи Галактики. Часть 2").
Выход продолжения блокбастера, которое получило название "Отряд самоубийц: Миссия навылет", в российском прокате планируется на 5 августа 2021 года.
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