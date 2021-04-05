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Самарский губернатор и глава Минэкономразвития обсудили развитие ТОСЭР
Самарский губернатор и глава Минэкономразвития обсудили развитие ТОСЭР
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР и моногородов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T20:53
2021-04-05T20:53
максим решетников
дмитрий азаров
москва
новокуйбышевск
самарская область
экономика
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САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР и моногородов, сообщает пресс-служба правительства региона."В понедельник, 5 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым глава региона обсудил развитие ТОСЭР, моногородов, реализацию инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, одним из главных вопросов на встрече стало обсуждение территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск".Азаров и Решетников также обсудили участие Самарской области в федеральной адресной инвестиционной программе. По данным пресс-службы, участие региона в ней даст дополнительный импульс реализации крупных инвестпроектов, в том числе в сфере здравоохранения.На встрече было уделено внимание и теме развития моногородов Самарской области: крупнейшего в стране моногорода Тольятти, а также Чапаевска и Новокуйбышевска. "Крайне важно, что те меры поддержки, которые сегодня осуществляет Фонд моногородов, в том числе по развитию инфраструктуры, сохранят свое действие при передаче полномочий Внешэкономбанку, институту развития, новому, кто будет вести эту тему", - отметил Азаров.
https://ria.ru/20210402/azarov-1604010540.html
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максим решетников, дмитрий азаров, москва, новокуйбышевск, самарская область, экономика

Самарский губернатор и глава Минэкономразвития обсудили развитие ТОСЭР

20:53 05.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР и моногородов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 5 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым глава региона обсудил развитие ТОСЭР, моногородов, реализацию инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, одним из главных вопросов на встрече стало обсуждение территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск".
"Я признателен министру экономического развития Максиму Геннадьевичу Решетникову за то, что так оперативно есть возможность обсудить очень важные проекты развития для нашего региона. Мы подобрали целый ряд инвесторов для этой территории, требуется внести изменения в режим работы ТОСЭР, в том числе дополнить эту площадку новыми ОКВЭДами (кодами экономической деятельности), чтобы новые инвесторы пришли в Чапаевск. Сегодня в ходе совещания Максим Решетников дал поручение, чтобы уже буквально в течение недели этот вопрос был решен", - цитирует Азарова пресс-служба.
Азаров и Решетников также обсудили участие Самарской области в федеральной адресной инвестиционной программе. По данным пресс-службы, участие региона в ней даст дополнительный импульс реализации крупных инвестпроектов, в том числе в сфере здравоохранения.
На встрече было уделено внимание и теме развития моногородов Самарской области: крупнейшего в стране моногорода Тольятти, а также Чапаевска и Новокуйбышевска. "Крайне важно, что те меры поддержки, которые сегодня осуществляет Фонд моногородов, в том числе по развитию инфраструктуры, сохранят свое действие при передаче полномочий Внешэкономбанку, институту развития, новому, кто будет вести эту тему", - отметил Азаров.
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Максим РешетниковДмитрий АзаровМоскваНовокуйбышевскСамарская областьЭкономика
 
 
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