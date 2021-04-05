https://ria.ru/20210405/toser-1604361828.html

Самарский губернатор и глава Минэкономразвития обсудили развитие ТОСЭР

Самарский губернатор и глава Минэкономразвития обсудили развитие ТОСЭР

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР и моногородов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T20:53

2021-04-05T20:53

2021-04-05T20:53

максим решетников

дмитрий азаров

москва

новокуйбышевск

самарская область

экономика

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САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР и моногородов, сообщает пресс-служба правительства региона."В понедельник, 5 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым глава региона обсудил развитие ТОСЭР, моногородов, реализацию инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, одним из главных вопросов на встрече стало обсуждение территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск".Азаров и Решетников также обсудили участие Самарской области в федеральной адресной инвестиционной программе. По данным пресс-службы, участие региона в ней даст дополнительный импульс реализации крупных инвестпроектов, в том числе в сфере здравоохранения.На встрече было уделено внимание и теме развития моногородов Самарской области: крупнейшего в стране моногорода Тольятти, а также Чапаевска и Новокуйбышевска. "Крайне важно, что те меры поддержки, которые сегодня осуществляет Фонд моногородов, в том числе по развитию инфраструктуры, сохранят свое действие при передаче полномочий Внешэкономбанку, институту развития, новому, кто будет вести эту тему", - отметил Азаров.

https://ria.ru/20210402/azarov-1604010540.html

https://ria.ru/20210314/sotrudnichestvo-1601171057.html

москва

новокуйбышевск

самарская область

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максим решетников, дмитрий азаров, москва, новокуйбышевск, самарская область, экономика