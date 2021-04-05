https://ria.ru/20210405/tok-1604330336.html
В Рязанской области мальчик погиб после удара током на крыше поезда
В Рязанской области мальчик погиб после удара током на крыше поезда
Следователи возбудили уголовное дело после того, как подросток забрался на крышу вагона поезда в Рязанской области и его ударило током, он скончался, сообщила... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:15
2021-04-05T17:15
2021-04-05T17:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как подросток забрался на крышу вагона поезда в Рязанской области и его ударило током, он скончался, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Согласно данным следствия, 4 апреля примерно в 18.40 на участке 200 километра перегона станций "Лесок-Рязань" подросток 2007 года рождения поднялся на крышу вагона грузового поезда, где его ударило электрическим током контактной сети. В результате подросток упал на переходную площадку вагона и от полученных повреждений скончался до прибытия скорой помощи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сказала Марковская.
https://ria.ru/20210404/poezd-1604192597.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия