https://ria.ru/20210405/testy-1604348242.html

Сенатор рассказала о требованиях к организации детского отдыха

Сенатор рассказала о требованиях к организации детского отдыха

Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:52

2021-04-05T18:52

2021-04-05T18:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

инна святенко

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.По ее словам, для того, чтобы дети были допущены в лагерь, потребуются стандартные справки из медучреждений. "Но, поскольку коронавирусная инфекция продолжает распространение в мире, и от детей, и от персонала будут требоваться тесты на COVID-19", - добавила она.Святенко напомнила, что сейчас рассматриваются рекомендации, чтобы в детских лагерях работали сотрудники, у которых либо уже выработаны антитела к коронавирусу, поскольку они переболели, либо те, кто сделал прививку. "Но это не значит, что те, кто не переболел или не привился, не будут допускаться к такой работе", - сказала парламентарий. Вместе с тем, она отметила, что прохождение вакцинации приветствуется.

https://sn.ria.ru/20210405/lager-1604296240.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, коронавирусы, здоровье - общество, общество