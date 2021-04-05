Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210405/testy-1604348242.html
Сенатор рассказала о требованиях к организации детского отдыха
Сенатор рассказала о требованиях к организации детского отдыха
Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:52
2021-04-05T18:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
инна святенко
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156239/18/1562391881_0:239:2200:1477_1920x0_80_0_0_e66ffb87bfc8774ddee2dc0d62fddc7f.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.По ее словам, для того, чтобы дети были допущены в лагерь, потребуются стандартные справки из медучреждений. "Но, поскольку коронавирусная инфекция продолжает распространение в мире, и от детей, и от персонала будут требоваться тесты на COVID-19", - добавила она.Святенко напомнила, что сейчас рассматриваются рекомендации, чтобы в детских лагерях работали сотрудники, у которых либо уже выработаны антитела к коронавирусу, поскольку они переболели, либо те, кто сделал прививку. "Но это не значит, что те, кто не переболел или не привился, не будут допускаться к такой работе", - сказала парламентарий. Вместе с тем, она отметила, что прохождение вакцинации приветствуется.
https://sn.ria.ru/20210405/lager-1604296240.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156239/18/1562391881_0:4:2200:1654_1920x0_80_0_0_b7d72c9b7561725b60ff350dea7f8e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Сенатор рассказала о требованиях к организации детского отдыха

18:52 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИнна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"Детские лагеря уже начали подготовку к летней оздоровительной кампании, планируется, что если ситуация с коронавирусной инфекцией, будет такая, как сейчас, или лучше, то в лагерях летом смогут отдохнуть около четырех миллионов детей", - сказала Святенко в эфире телеканала "Вместе РФ".
По ее словам, для того, чтобы дети были допущены в лагерь, потребуются стандартные справки из медучреждений. "Но, поскольку коронавирусная инфекция продолжает распространение в мире, и от детей, и от персонала будут требоваться тесты на COVID-19", - добавила она.
Святенко напомнила, что сейчас рассматриваются рекомендации, чтобы в детских лагерях работали сотрудники, у которых либо уже выработаны антитела к коронавирусу, поскольку они переболели, либо те, кто сделал прививку. "Но это не значит, что те, кто не переболел или не привился, не будут допускаться к такой работе", - сказала парламентарий. Вместе с тем, она отметила, что прохождение вакцинации приветствуется.
Дети играют на площадке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 14:53
В Минпросвещения рассказали про работу пришкольных лагерей этим летом
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Инна СвятенкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния