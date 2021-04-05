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Сенатор рассказала о требованиях к организации детского отдыха
Сенатор рассказала о требованиях к организации детского отдыха
Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:52
2021-04-05T18:52
2021-04-05T18:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
инна святенко
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.По ее словам, для того, чтобы дети были допущены в лагерь, потребуются стандартные справки из медучреждений. "Но, поскольку коронавирусная инфекция продолжает распространение в мире, и от детей, и от персонала будут требоваться тесты на COVID-19", - добавила она.Святенко напомнила, что сейчас рассматриваются рекомендации, чтобы в детских лагерях работали сотрудники, у которых либо уже выработаны антитела к коронавирусу, поскольку они переболели, либо те, кто сделал прививку. "Но это не значит, что те, кто не переболел или не привился, не будут допускаться к такой работе", - сказала парламентарий. Вместе с тем, она отметила, что прохождение вакцинации приветствуется.
https://sn.ria.ru/20210405/lager-1604296240.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости.
Детям и воспитателям, сотрудникам в летних лагерях потребуется предъявить тесты на COVID-19, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко
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"Детские лагеря уже начали подготовку к летней оздоровительной кампании, планируется, что если ситуация с коронавирусной инфекцией, будет такая, как сейчас, или лучше, то в лагерях летом смогут отдохнуть около четырех миллионов детей", - сказала Святенко в эфире телеканала "Вместе РФ".
По ее словам, для того, чтобы дети были допущены в лагерь, потребуются стандартные справки из медучреждений. "Но, поскольку коронавирусная инфекция продолжает распространение в мире, и от детей, и от персонала будут требоваться тесты на COVID-19", - добавила она.
Святенко напомнила, что сейчас рассматриваются рекомендации, чтобы в детских лагерях работали сотрудники, у которых либо уже выработаны антитела к коронавирусу, поскольку они переболели, либо те, кто сделал прививку. "Но это не значит, что те, кто не переболел или не привился, не будут допускаться к такой работе", - сказала парламентарий. Вместе с тем, она отметила, что прохождение вакцинации приветствуется.