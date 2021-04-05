В Москве в районе Косино-Ухтомский создадут промышленный технопарк
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. СамаринаСтанок высокотехнологичного производства
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Технопарк для размещения высокотехнологичных производств построят в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В районе Косино-Ухтомский возведут промышленный технопарк площадью около 20 тысяч квадратных метров, на территории которого разместятся высокотехнологичные производства. Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей, будут созданы 185 новых рабочих мест. С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как уточнил глава ДИПП Александр Прохоров, благодаря принятым в этом году решениям в городе появятся четыре промышленных технопарка, производство музыкальных инструментов и два производственных комплекса для расширения мощностей "Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.
"Под эти проекты город без торгов предоставит почти 8,5 гектара земельных участков. В результате их реализации в столице будет создано свыше 1 тысячи рабочих мест", – отметил глава ведомства.
В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит около 80 миллиарда рублей, также они дадут городу свыше 20 тысяч новых рабочих мест, напомнили в пресс-службе.
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