https://ria.ru/20210405/tekhnopark-1604272207.html

В Москве в районе Косино-Ухтомский создадут промышленный технопарк

В Москве в районе Косино-Ухтомский создадут промышленный технопарк

Технопарк для размещения высокотехнологичных производств построят в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:57

2021-04-05T12:57

2021-04-05T12:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

экономика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Технопарк для размещения высокотехнологичных производств построят в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В районе Косино-Ухтомский возведут промышленный технопарк площадью около 20 тысяч квадратных метров, на территории которого разместятся высокотехнологичные производства. Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей, будут созданы 185 новых рабочих мест. С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнил глава ДИПП Александр Прохоров, благодаря принятым в этом году решениям в городе появятся четыре промышленных технопарка, производство музыкальных инструментов и два производственных комплекса для расширения мощностей "Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит около 80 миллиарда рублей, также они дадут городу свыше 20 тысяч новых рабочих мест, напомнили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210401/tekhnopark-1603801715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммерческая недвижимость, владимир ефимов (политик), александр прохоров, экономика