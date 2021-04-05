Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210405/tekhnopark-1604272207.html
В Москве в районе Косино-Ухтомский создадут промышленный технопарк
В Москве в районе Косино-Ухтомский создадут промышленный технопарк
Технопарк для размещения высокотехнологичных производств построят в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:57
2021-04-05T12:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
коммерческая недвижимость
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604273083_83:0:1505:800_1920x0_80_0_0_92e92b2259782b3af0fa619085c99be7.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Технопарк для размещения высокотехнологичных производств построят в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В районе Косино-Ухтомский возведут промышленный технопарк площадью около 20 тысяч квадратных метров, на территории которого разместятся высокотехнологичные производства. Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей, будут созданы 185 новых рабочих мест. С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как уточнил глава ДИПП Александр Прохоров, благодаря принятым в этом году решениям в городе появятся четыре промышленных технопарка, производство музыкальных инструментов и два производственных комплекса для расширения мощностей "Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов. В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит около 80 миллиарда рублей, также они дадут городу свыше 20 тысяч новых рабочих мест, напомнили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20210401/tekhnopark-1603801715.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604273083_261:0:1328:800_1920x0_80_0_0_c5a58a78899679d60c983510604284e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коммерческая недвижимость, владимир ефимов (политик), александр прохоров, экономика

В Москве в районе Косино-Ухтомский создадут промышленный технопарк

12:57 05.04.2021
 
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. СамаринаСтанок высокотехнологичного производства
Станок высокотехнологичного производства - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Технопарк для размещения высокотехнологичных производств построят в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В районе Косино-Ухтомский возведут промышленный технопарк площадью около 20 тысяч квадратных метров, на территории которого разместятся высокотехнологичные производства. Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей, будут созданы 185 новых рабочих мест. С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как уточнил глава ДИПП Александр Прохоров, благодаря принятым в этом году решениям в городе появятся четыре промышленных технопарка, производство музыкальных инструментов и два производственных комплекса для расширения мощностей "Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.
"Под эти проекты город без торгов предоставит почти 8,5 гектара земельных участков. В результате их реализации в столице будет создано свыше 1 тысячи рабочих мест", – отметил глава ведомства.
В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит около 80 миллиарда рублей, также они дадут городу свыше 20 тысяч новых рабочих мест, напомнили в пресс-службе.
Технопарк - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 15:05
На востоке Москвы построят промышленный технопарк
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыКоммерческая недвижимостьВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния