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В Татарстане проверят видео, где сотрудник скорой тащит пьяного по земле
В Татарстане проверят видео, где сотрудник скорой тащит пьяного по земле
Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором работник скорой помощи тащит за шиворот... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:21
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нижнекамск
общество
происшествия
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором работник скорой помощи тащит за шиворот нетрезвого мужчину к автомобилю скорой помощи, сообщили в минздраве региона.На видео в соцсетях мужчина лежит на снегу, два фельдшера стоят рядом и пытаются привести его в чувства, после чего один из них берет мужчину за ворот куртки и тащит к автомобилю прямо по снегу и земле. Отмечается, что видео снято в Нижнекамске.По информации минздрава, 2 апреля на станцию скорой медицинской помощи Нижнекамска поступил звонок: около ледового дворца в сугробе лежит мужчина. Бригада, прибывшая на место вызова, обнаружила 37-летнего мужчину спящим в снегу в состоянии алкогольного опьянения.По его словам, фельдшеры вызвали сотрудников полиции и передали им мужчину.Представитель минздрава также добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения, в случае необходимости виновные понесут дисциплинарные взыскания.
https://ria.ru/20210225/nozh-1598884928.html
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нижнекамск, общество, происшествия

В Татарстане проверят видео, где сотрудник скорой тащит пьяного по земле

11:21 05.04.2021 (обновлено: 11:42 05.04.2021)
 
Кадр из опубликованного в соцсетях видео, на котором работник скорой помощи тащит за шиворот нетрезвого мужчину
Кадр из опубликованного в соцсетях видео, на котором работник скорой помощи тащит за шиворот нетрезвого мужчину - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором работник скорой помощи тащит за шиворот нетрезвого мужчину к автомобилю скорой помощи, сообщили в минздраве региона.
На видео в соцсетях мужчина лежит на снегу, два фельдшера стоят рядом и пытаются привести его в чувства, после чего один из них берет мужчину за ворот куртки и тащит к автомобилю прямо по снегу и земле. Отмечается, что видео снято в Нижнекамске.
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"По факту появления данного видео проводится служебное расследование", - сказал представитель министерства здравоохранения.
По информации минздрава, 2 апреля на станцию скорой медицинской помощи Нижнекамска поступил звонок: около ледового дворца в сугробе лежит мужчина. Бригада, прибывшая на место вызова, обнаружила 37-летнего мужчину спящим в снегу в состоянии алкогольного опьянения.
"Фельдшеры бригады скорой помощи пытались привести мужчину в чувства, дали понюхать нашатырный спирт. Когда мужчина пришёл в себя, начал нецензурно выражаться и размахивать руками и ногами в сторону медицинских сотрудников. Его жизни и здоровью ничего не угрожало, госпитализация не требовалась", - уточнил собеседник агентства.
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По его словам, фельдшеры вызвали сотрудников полиции и передали им мужчину.
Представитель минздрава также добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения, в случае необходимости виновные понесут дисциплинарные взыскания.
 
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