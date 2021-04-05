https://ria.ru/20210405/tatarstan-1604253820.html

В Татарстане проверят видео, где сотрудник скорой тащит пьяного по земле

В Татарстане проверят видео, где сотрудник скорой тащит пьяного по земле

Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором работник скорой помощи тащит за шиворот... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:21

2021-04-05T11:21

2021-04-05T11:42

нижнекамск

общество

происшествия

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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана проводит служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором работник скорой помощи тащит за шиворот нетрезвого мужчину к автомобилю скорой помощи, сообщили в минздраве региона.На видео в соцсетях мужчина лежит на снегу, два фельдшера стоят рядом и пытаются привести его в чувства, после чего один из них берет мужчину за ворот куртки и тащит к автомобилю прямо по снегу и земле. Отмечается, что видео снято в Нижнекамске.По информации минздрава, 2 апреля на станцию скорой медицинской помощи Нижнекамска поступил звонок: около ледового дворца в сугробе лежит мужчина. Бригада, прибывшая на место вызова, обнаружила 37-летнего мужчину спящим в снегу в состоянии алкогольного опьянения.По его словам, фельдшеры вызвали сотрудников полиции и передали им мужчину.Представитель минздрава также добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения, в случае необходимости виновные понесут дисциплинарные взыскания.

https://ria.ru/20210225/nozh-1598884928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/feldsher-1598421727.html

нижнекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижнекамск, общество, происшествия