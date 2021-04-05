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В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
Военные и правоохранительные органы под Новосибирском организовали проверку после ДТП с участием перевозимого на трале танка и фуры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:33
2021-04-05T12:33
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Военные и правоохранительные органы под Новосибирском организовали проверку после ДТП с участием перевозимого на трале танка и фуры, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Ранее в паблике "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии и видео поврежденной на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула фуры. В пояснении говорится, что у танка во время транспортировки повернулась башня, в результате чего ствол пробил борт у прицепа грузовика.В пресс-службе отметили, что командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военного большегрузного автомобиля одной из воинских частей, дислоцированной в Новосибирской области.
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новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области музейный танк повредил фуру

12:33 05.04.2021
 
© Фото : Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"На месте ДТП на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула
На месте ДТП на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
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НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Военные и правоохранительные органы под Новосибирском организовали проверку после ДТП с участием перевозимого на трале танка и фуры, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Ранее в паблике "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии и видео поврежденной на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула фуры. В пояснении говорится, что у танка во время транспортировки повернулась башня, в результате чего ствол пробил борт у прицепа грузовика.
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"По предварительным данным, при транспортировке на трале музейного экспоната танка был задет полуприцеп стоящей на обочине грузовой машины. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили в ЦВО.
В пресс-службе отметили, что командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военного большегрузного автомобиля одной из воинских частей, дислоцированной в Новосибирской области.
 
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