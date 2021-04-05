https://ria.ru/20210405/tank-1604270265.html

В Новосибирской области музейный танк повредил фуру

В Новосибирской области музейный танк повредил фуру

Военные и правоохранительные органы под Новосибирском организовали проверку после ДТП с участием перевозимого на трале танка и фуры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:33

2021-04-05T12:33

2021-04-05T12:33

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Военные и правоохранительные органы под Новосибирском организовали проверку после ДТП с участием перевозимого на трале танка и фуры, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Ранее в паблике "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии и видео поврежденной на Ордынском шоссе рядом с селом Верх-Тула фуры. В пояснении говорится, что у танка во время транспортировки повернулась башня, в результате чего ствол пробил борт у прицепа грузовика.В пресс-службе отметили, что командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военного большегрузного автомобиля одной из воинских частей, дислоцированной в Новосибирской области.

https://ria.ru/20210319/tank-1601952530.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, происшествия