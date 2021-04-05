https://ria.ru/20210405/taksi-1604340848.html

В Сочи водитель такси въехал в автобусную остановку

В Сочи водитель такси въехал в автобусную остановку

Машина такси въехала в автобусную остановку в Сочи: пострадал водитель, выбраться из авто ему помогли спасатели, сообщает Южный региональный... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:12

2021-04-05T18:12

2021-04-05T18:12

россия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Машина такси въехала в автобусную остановку в Сочи: пострадал водитель, выбраться из авто ему помогли спасатели, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС."Поступила информация о том, что на улице Космическая (село Волковка, Сочи) водитель такси выехал за пределы трассы и врезался в автобусную остановку, в результате чего в салоне автомобиля есть зажатый, требуется помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обесточили транспортное средство, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадал 29-летний мужчина, он передан медикам. О других пострадавших в ДТП не сообщается.

https://ria.ru/20210405/dtp-1604301609.html

россия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия