https://ria.ru/20210405/taksi-1604340848.html
В Сочи водитель такси въехал в автобусную остановку
В Сочи водитель такси въехал в автобусную остановку
Машина такси въехала в автобусную остановку в Сочи: пострадал водитель, выбраться из авто ему помогли спасатели, сообщает Южный региональный... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:12
2021-04-05T18:12
2021-04-05T18:12
россия
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_0:220:2137:1422_1920x0_80_0_0_1847963ec5c22e1baed77656d24c7079.jpg
СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Машина такси въехала в автобусную остановку в Сочи: пострадал водитель, выбраться из авто ему помогли спасатели, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС."Поступила информация о том, что на улице Космическая (село Волковка, Сочи) водитель такси выехал за пределы трассы и врезался в автобусную остановку, в результате чего в салоне автомобиля есть зажатый, требуется помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обесточили транспортное средство, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадал 29-летний мужчина, он передан медикам. О других пострадавших в ДТП не сообщается.
https://ria.ru/20210405/dtp-1604301609.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603792657_241:0:2137:1422_1920x0_80_0_0_20fce1cc984ab7abe77df087cf5cc6d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия