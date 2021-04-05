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В МИД отметили важность продвижения альтернативы SWIFT
В МИД отметили важность продвижения альтернативы SWIFT
России важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:20
2021-04-05T10:20
александр панкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
московская биржа
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. России важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.По его словам, в частности, набирают вес такие российские разработки, как "Система передачи финансовых сообщений" (Банк России) и "Транзит" (Московская биржа), прорабатываются варианты их сопряжения с иностранными аналогами (европейская SEPA, иранский SEPAM, китайские CUP и CIPS и другие).Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
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александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), московская биржа, дмитрий песков, экономика

В МИД отметили важность продвижения альтернативы SWIFT

10:20 05.04.2021
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. России важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"Продвижение альтернативных SWIFT и независимых от США межбанковских систем совершения платежей и передачи информации с использованием современных финансовых технологий и решений также является важным направлением работы", - сказал Панкин.

По его словам, в частности, набирают вес такие российские разработки, как "Система передачи финансовых сообщений" (Банк России) и "Транзит" (Московская биржа), прорабатываются варианты их сопряжения с иностранными аналогами (европейская SEPA, иранский SEPAM, китайские CUP и CIPS и другие).
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
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Александр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Московская биржаДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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