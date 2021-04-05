https://ria.ru/20210405/swift-1604238828.html

В МИД отметили важность продвижения альтернативы SWIFT

В МИД отметили важность продвижения альтернативы SWIFT

России важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:20

2021-04-05T10:20

2021-04-05T10:20

александр панкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

московская биржа

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. России важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.По его словам, в частности, набирают вес такие российские разработки, как "Система передачи финансовых сообщений" (Банк России) и "Транзит" (Московская биржа), прорабатываются варианты их сопряжения с иностранными аналогами (европейская SEPA, иранский SEPAM, китайские CUP и CIPS и другие).Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.

https://ria.ru/20210405/dollar-1604222765.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), московская биржа, дмитрий песков, экономика