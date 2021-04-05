Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/swift-1604223374.html
В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT
В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT
В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T06:33
2021-04-05T08:52
россия
александр панкин
swift
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_0:101:2597:1562_1920x0_80_0_0_41518e717854e2acaa010308defcca13.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT-систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.В конце прошлого года агентство Reuters сообщало, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, это потенциально возможно, но у России есть план действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил возможности отключения SWIFT, отметив, что это заставляет быть начеку.
https://ria.ru/20210326/swift-1602911915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_147:0:2451:1728_1920x0_80_0_0_d35de3f68cec93b808be33d87c3147f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр панкин, swift, экономика

В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT

06:33 05.04.2021 (обновлено: 08:52 05.04.2021)
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — отметил он.

По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT-систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
В конце прошлого года агентство Reuters сообщало, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.
Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, это потенциально возможно, но у России есть план действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил возможности отключения SWIFT, отметив, что это заставляет быть начеку.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 05:13
Эксперт: банковская система России вернется в 90-е при отключении от SWIFT
 
РоссияАлександр ПанкинSWIFTЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55В России хотят создать уникальный синхротрон
12:55В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Лента новостейМолния