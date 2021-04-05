https://ria.ru/20210405/swift-1604223374.html

В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT

В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT

В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T06:33

2021-04-05T06:33

2021-04-05T08:52

россия

александр панкин

swift

экономика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT-систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.В конце прошлого года агентство Reuters сообщало, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, это потенциально возможно, но у России есть план действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил возможности отключения SWIFT, отметив, что это заставляет быть начеку.

https://ria.ru/20210326/swift-1602911915.html

россия

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2021

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россия, александр панкин, swift, экономика