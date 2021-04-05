В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT
06:33 05.04.2021 (обновлено: 08:52 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.
"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — отметил он.
По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT-систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
В конце прошлого года агентство Reuters сообщало, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.
Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, это потенциально возможно, но у России есть план действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил возможности отключения SWIFT, отметив, что это заставляет быть начеку.