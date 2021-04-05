https://ria.ru/20210405/suitsid-1604366558.html

Украинский военный покончил с собой на боевом посту

Украинский военный покончил с собой на боевом посту

В Ковельском районе Волынской области Украины 20-летний солдат-срочник из Николаева покончил с собой, сообщается на сайте Национальной полиции. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T21:52

2021-04-05T21:52

2021-04-05T21:52

вооруженные силы украины

волынская область

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Ковельском районе Волынской области Украины 20-летний солдат-срочник из Николаева покончил с собой, сообщается на сайте Национальной полиции. Военнослужащий совершил суицид в пятницу 2 апреля, находясь в патруле у границы с Белоруссией. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20191201/1561802083.html

волынская область

украина

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вооруженные силы украины, волынская область, украина, в мире