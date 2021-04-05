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Украинский военный покончил с собой на боевом посту
Украинский военный покончил с собой на боевом посту
В Ковельском районе Волынской области Украины 20-летний солдат-срочник из Николаева покончил с собой, сообщается на сайте Национальной полиции. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T21:52
2021-04-05T21:52
вооруженные силы украины
волынская область
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Ковельском районе Волынской области Украины 20-летний солдат-срочник из Николаева покончил с собой, сообщается на сайте Национальной полиции. Военнослужащий совершил суицид в пятницу 2 апреля, находясь в патруле у границы с Белоруссией. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.
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вооруженные силы украины, волынская область, украина, в мире

Украинский военный покончил с собой на боевом посту

21:52 05.04.2021
 
© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Ковельском районе Волынской области Украины 20-летний солдат-срочник из Николаева покончил с собой, сообщается на сайте Национальной полиции.
Военнослужащий совершил суицид в пятницу 2 апреля, находясь в патруле у границы с Белоруссией.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.
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