Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/sudya-1604320259.html
В Молдавии заявили о похищении судьи из Украины, обвиняемого в коррупции
В Молдавии заявили о похищении судьи из Украины, обвиняемого в коррупции
Подозреваемого во взяточничестве украинского судью Николая Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли его на Украину, заявил на брифинге РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:32
2021-04-05T16:32
павел войку
майя санду
верховная рада украины
молдавия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Подозреваемого во взяточничестве украинского судью Николая Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли его на Украину, заявил на брифинге исполняющий обязанности министра внутренних дел Молдавии Павел Войку.Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что подозреваемый во взяточничестве украинский судья Чаус пропал без вести в республике, она просит МВД разобраться в ситуации."У нас есть один задержанный, мы нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут. Есть весомые доказательства, что это были иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной", - заявил Войку.Он отметил, что обнаружена переписка злоумышленников, которые общались на украинском языке. Молдавские правоохранительные органы свяжутся с коллегами из Киева, чтобы сотрудничать в расследовании.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. Чаус просил политическое убежище в республике. Высшая судебная палата страны планирует рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html
https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591601484.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел войку, майя санду, верховная рада украины, молдавия, украина, в мире

В Молдавии заявили о похищении судьи из Украины, обвиняемого в коррупции

16:32 05.04.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкАкция сторонников М. Санду в Кишиневе
Акция сторонников М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Подозреваемого во взяточничестве украинского судью Николая Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли его на Украину, заявил на брифинге исполняющий обязанности министра внутренних дел Молдавии Павел Войку.
Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что подозреваемый во взяточничестве украинский судья Чаус пропал без вести в республике, она просит МВД разобраться в ситуации.
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 12:48
Украине предрекли создание "карманного суда"
"У нас есть один задержанный, мы нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут. Есть весомые доказательства, что это были иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной", - заявил Войку.
Он отметил, что обнаружена переписка злоумышленников, которые общались на украинском языке. Молдавские правоохранительные органы свяжутся с коллегами из Киева, чтобы сотрудничать в расследовании.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:52
Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. Чаус просил политическое убежище в республике. Высшая судебная палата страны планирует рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
 
Павел ВойкуМайя СандуВерховная Рада УкраиныМолдавияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния