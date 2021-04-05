https://ria.ru/20210405/sudya-1604320259.html
В Молдавии заявили о похищении судьи из Украины, обвиняемого в коррупции
В Молдавии заявили о похищении судьи из Украины, обвиняемого в коррупции
Подозреваемого во взяточничестве украинского судью Николая Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли его на Украину, заявил на брифинге РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:32
2021-04-05T16:32
2021-04-05T16:32
павел войку
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Подозреваемого во взяточничестве украинского судью Николая Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли его на Украину, заявил на брифинге исполняющий обязанности министра внутренних дел Молдавии Павел Войку.Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что подозреваемый во взяточничестве украинский судья Чаус пропал без вести в республике, она просит МВД разобраться в ситуации."У нас есть один задержанный, мы нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут. Есть весомые доказательства, что это были иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной", - заявил Войку.Он отметил, что обнаружена переписка злоумышленников, которые общались на украинском языке. Молдавские правоохранительные органы свяжутся с коллегами из Киева, чтобы сотрудничать в расследовании.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. Чаус просил политическое убежище в республике. Высшая судебная палата страны планирует рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html
https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591601484.html
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павел войку, майя санду, верховная рада украины, молдавия, украина, в мире