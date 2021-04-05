https://ria.ru/20210405/sud-1604253479.html

Бывший вице-мэр Ярославля пойдет под суд за взятки на 2,3 миллиона рублей

Бывший вице-мэр Ярославля пойдет под суд за взятки на 2,3 миллиона рублей

Бывший заместитель мэра Ярославля пойдет под суд за получение взяток на сумму более 2,3 миллиона рублей, говорится на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:19

2021-04-05T11:19

2021-04-05T11:19

алексей лопатин

евгений урлашов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ярославль

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший заместитель мэра Ярославля пойдет под суд за получение взяток на сумму более 2,3 миллиона рублей, говорится на сайте СК РФ.Имя экс-чиновника в релизе не раскрывается, но местная прокуратура и суды сообщали, что обвинение в "откатах" за покровительство одной из компаний предъявлялось бывшему вице-мэру по градостроительству Ринату Бадаеву."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СК РФ.По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, занимая должность заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства, получил от гендиректора строительной компании 1,8 миллиона рублей за "помощь" в заключении договора по выполнению проектных работ для города.Помимо этого, в январе прошлого года обвиняемый получил от гендиректора другой фирмы 530 тысяч рублей за аналогичную услугу."Оба преступления выявлены региональным управлением ФСБ России", - отмечается в сообщении.За последнее десятилетие несколько чиновников мэрии Ярославля были осуждены за коррупцию. Самый высокопоставленный из них – бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, чье уголовное дело получило огромный общественный резонанс, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.Суд согласился с версией следствия, что Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.Летом 2016 года бывший мэр получил 12,5, а его помощник Алексей Лопатин - семь лет колонии.

https://ria.ru/20210402/ministr-1603976664.html

https://ria.ru/20210401/vzyatka-1603744380.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей лопатин, евгений урлашов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославль, происшествия