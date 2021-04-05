https://ria.ru/20210405/strizhenova-1604250061.html

Стриженовой установили имплант после падения в прямом эфире

Стриженовой установили имплант после падения в прямом эфире

Телеведущей Первого канала Екатерине Стриженовой провели операцию по восстановлению руки после сложного перелома. Об этом сообщил хирург Боткинской больницы... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:04

2021-04-05T11:04

2021-04-05T11:04

сергей донченко

екатерина стриженова

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Телеведущей Первого канала Екатерине Стриженовой провели операцию по восстановлению руки после сложного перелома. Об этом сообщил хирург Боткинской больницы Сергей Донченко в видео на странице в Instagram.Он отметил, что Стриженовой установили "дорогой, качественный, швейцарский имплант, не требующий удаления".Сама же телеведущая назвала хирурга "спасителем" и отметила его ювелирную работу.На прошлой неделе Стриженову госпитализировали со съемок после того, как она оступилась и упала на руку. В Боткинской больнице ей сделали рентген: оказалось, что у ведущей перелом. Впоследствии Стриженова рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку.

https://ria.ru/20210401/strizhenova-1603863940.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей донченко, екатерина стриженова, происшествия