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Стриженовой установили имплант после падения в прямом эфире
Стриженовой установили имплант после падения в прямом эфире
Телеведущей Первого канала Екатерине Стриженовой провели операцию по восстановлению руки после сложного перелома. Об этом сообщил хирург Боткинской больницы... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:04
2021-04-05T11:04
сергей донченко
екатерина стриженова
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Телеведущей Первого канала Екатерине Стриженовой провели операцию по восстановлению руки после сложного перелома. Об этом сообщил хирург Боткинской больницы Сергей Донченко в видео на странице в Instagram.Он отметил, что Стриженовой установили "дорогой, качественный, швейцарский имплант, не требующий удаления".Сама же телеведущая назвала хирурга "спасителем" и отметила его ювелирную работу.На прошлой неделе Стриженову госпитализировали со съемок после того, как она оступилась и упала на руку. В Боткинской больнице ей сделали рентген: оказалось, что у ведущей перелом. Впоследствии Стриженова рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку.
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сергей донченко, екатерина стриженова, происшествия

Стриженовой установили имплант после падения в прямом эфире

11:04 05.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Телеведущей Первого канала Екатерине Стриженовой провели операцию по восстановлению руки после сложного перелома. Об этом сообщил хирург Боткинской больницы Сергей Донченко в видео на странице в Instagram.

"Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию и после этого устанавливаем имплант — в зоне, в которой он вам мешать не будет", — рассказал врач во время проверки руки после операции.

Он отметил, что Стриженовой установили "дорогой, качественный, швейцарский имплант, не требующий удаления".
Сама же телеведущая назвала хирурга "спасителем" и отметила его ювелирную работу.
На прошлой неделе Стриженову госпитализировали со съемок после того, как она оступилась и упала на руку. В Боткинской больнице ей сделали рентген: оказалось, что у ведущей перелом. Впоследствии Стриженова рассказала, что ее прооперировали и сделали первую перевязку.
Актриса, телеведущая Екатерина Стриженова - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире
 
Сергей ДонченкоЕкатерина СтриженоваПроисшествия
 
 
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