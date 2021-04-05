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Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
Специалисты Росприроднадзора приняли решение об изъятии диких животных, которые содержались в домашнем зоопарке устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:49
2021-04-05T13:03
стрельба в мытищах
гумвд
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московская область (подмосковье)
калужская область
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора приняли решение об изъятии диких животных, которые содержались в домашнем зоопарке устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа. Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. В ходе спецоперации нарушитель погиб. На территории коттеджа был обнаружен домашний зоопарк.Она также уточнила, что двух медведей уже удалось пристроить в крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области.
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стрельба в мытищах, гумвд, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московская область (подмосковье), калужская область, мытищи, происшествия

Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах

12:49 05.04.2021 (обновлено: 13:03 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОкна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора приняли решение об изъятии диких животных, которые содержались в домашнем зоопарке устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа. Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. В ходе спецоперации нарушитель погиб. На территории коттеджа был обнаружен домашний зоопарк.
Сотрудники спецназа в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
"Мы узнали о содержании животных в так называемом домашнем зоопарке, а по сути это просто вольеры на своем приусадебном участке, из СМИ… Мы увидели там двух медведей, двух енотов и барсука, а также две рептилии, предположительно, это аллигаторы. Они содержались в стеклянном барьере без специально оборудованного места… По результатам нашего выезда мы увидели необходимость изъятия", - сказала Радионова.
Она также уточнила, что двух медведей уже удалось пристроить в крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области.
"Судьба остальных - енота, барсука и рептилий - будет решаться в дальнейшем", - сказала Радионова.
 
Стрельба в МытищахГУМВДСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московская область (Подмосковье)Калужская областьМытищиПроисшествия
 
 
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