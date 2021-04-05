https://ria.ru/20210405/strelba-1604273163.html

Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах

Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах

Специалисты Росприроднадзора приняли решение об изъятии диких животных, которые содержались в домашнем зоопарке устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:49

2021-04-05T12:49

2021-04-05T13:03

стрельба в мытищах

гумвд

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московская область (подмосковье)

калужская область

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора приняли решение об изъятии диких животных, которые содержались в домашнем зоопарке устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа. Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. В ходе спецоперации нарушитель погиб. На территории коттеджа был обнаружен домашний зоопарк.Она также уточнила, что двух медведей уже удалось пристроить в крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области.

https://ria.ru/20210404/spetsoperatsiya-1604138181.html

московская область (подмосковье)

калужская область

мытищи

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стрельба в мытищах, гумвд, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московская область (подмосковье), калужская область, мытищи, происшествия