Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
12:49 05.04.2021 (обновлено: 13:03 05.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОкна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора приняли решение об изъятии диких животных, которые содержались в домашнем зоопарке устроившего стрельбу в подмосковных Мытищах, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа. Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. В ходе спецоперации нарушитель погиб. На территории коттеджа был обнаружен домашний зоопарк.
"Мы узнали о содержании животных в так называемом домашнем зоопарке, а по сути это просто вольеры на своем приусадебном участке, из СМИ… Мы увидели там двух медведей, двух енотов и барсука, а также две рептилии, предположительно, это аллигаторы. Они содержались в стеклянном барьере без специально оборудованного места… По результатам нашего выезда мы увидели необходимость изъятия", - сказала Радионова.
Она также уточнила, что двух медведей уже удалось пристроить в крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области.
"Судьба остальных - енота, барсука и рептилий - будет решаться в дальнейшем", - сказала Радионова.