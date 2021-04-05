https://ria.ru/20210405/srok-1604325346.html

Жительница Перми получила срок за интимную связь с подростком

Жительница Перми получила срок за интимную связь с подростком

Пермячку суд отправил в колонию на 1 год 8 месяцев за сексуальную связь с подростком, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:50

2021-04-05T16:50

2021-04-05T16:50

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

березники

происшествия

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ПЕРМЬ, 5 апр - РИА Новости. Пермячку суд отправил в колонию на 1 год 8 месяцев за сексуальную связь с подростком, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По данным ведомства, жительница Перми с ноября 2018 года по конец июля 2020 года неоднократно вступала в интимные отношения с несовершеннолетним юношей. Они встречались в Перми или Березниках. Молодой человек не возражал против связи с пермячкой. Также известно, что семьи "влюблённых" не состояли на учётах соцслужб.Уточняется, что виновной суд назначил наказание в виде 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, следователь направил в образовательное учреждение представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

https://ria.ru/20210404/telo-1604161719.html

пермь

березники

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермь, березники, происшествия