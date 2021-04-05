Жительница Перми получила срок за интимную связь с подростком
ПЕРМЬ, 5 апр - РИА Новости. Пермячку суд отправил в колонию на 1 год 8 месяцев за сексуальную связь с подростком, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, жительница Перми с ноября 2018 года по конец июля 2020 года неоднократно вступала в интимные отношения с несовершеннолетним юношей. Они встречались в Перми или Березниках. Молодой человек не возражал против связи с пермячкой. Также известно, что семьи "влюблённых" не состояли на учётах соцслужб.
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"Жительница Перми признана виновной в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет) и совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14 лет)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что виновной суд назначил наказание в виде 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, следователь направил в образовательное учреждение представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.