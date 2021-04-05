https://ria.ru/20210405/sputnik-1604351243.html

Путин обсудил поставки "Спутника V" с аргентинским коллегой

Путин обсудил поставки "Спутника V" с аргентинским коллегой

Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:18

2021-04-05T19:18

2021-04-05T19:23

коронавирус covid-19

альберто фернандес

аргентина

в мире

распространение коронавируса

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V", - говорится в сообщении.Отмечается, что с обеих сторон подтвержден настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях."Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим Днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире, владимир путин