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Путин обсудил поставки "Спутника V" с аргентинским коллегой
Путин обсудил поставки "Спутника V" с аргентинским коллегой
Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:18
2021-04-05T19:23
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
распространение коронавируса
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V", - говорится в сообщении.Отмечается, что с обеих сторон подтвержден настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях."Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим Днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире, владимир путин

Путин обсудил поставки "Спутника V" с аргентинским коллегой

19:18 05.04.2021 (обновлено: 19:23 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Администрация президента Аргентины / Перейти в фотобанкПрибытие рейса с вакциной Спутник V в Аргентину
Прибытие рейса с вакциной Спутник V в Аргентину - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Администрация президента Аргентины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с обеих сторон подтвержден настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях.
"Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим Днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесАргентинаВ миреВладимир Путин
 
 
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