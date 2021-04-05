https://ria.ru/20210405/sputnik-1604351243.html
Путин обсудил поставки "Спутника V" с аргентинским коллегой
Путин обсудил поставки "Спутника V" с аргентинским коллегой
Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:18
2021-04-05T19:18
2021-04-05T19:23
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
распространение коронавируса
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593383026_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_714f9a2257964dd59c0b31b4cd03086a.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V", - говорится в сообщении.Отмечается, что с обеих сторон подтвержден настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях."Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим Днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593383026_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d1a5e5fc2dece386edd3f3345ddd44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире, владимир путин
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Президент Аргентины Альберто Фернандес
в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным
высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с обеих сторон подтвержден настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях.
"Владимир Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим Днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.