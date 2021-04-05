https://ria.ru/20210405/sputnik-1604317497.html
В Сербии договорились с РФПИ о передаче технологии создания "Спутника V"
В Сербии договорились с РФПИ о передаче технологии создания "Спутника V"
Институт вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде подписал с РФПИ, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" соглашение о передаче технологии... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:17
2021-04-05T16:17
2021-04-05T16:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Институт вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде подписал с РФПИ, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" соглашение о передаче технологии производства вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.Он ждет, что в апреле в Сербии будут расфасованы три первые проверочные партии препарата для иммунизации, которые будут отправлены на проверку в институт имени Гамалеи. По словам Поповича, начало первой фазы может начаться до 20 мая.Ранее министр по инновациям рассказал, что совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявлял, что запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
https://ria.ru/20210405/sputnik-1604297990.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости.
Институт вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде
подписал с РФПИ
, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" соглашение о передаче технологии производства вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии
Ненад Попович.
"С этого момента для "Торлака" открыты данные по производству вакцины "Спутник V", которую разработал самый известный российский институт вирусологии имени Гамалеи. Речь идет о важных и секретных данных, которыми могут обмениваться только партнеры, имеющие большое взаимное доверие", - цитирует агентство Танюг министра.
Он ждет, что в апреле в Сербии будут расфасованы три первые проверочные партии препарата для иммунизации, которые будут отправлены на проверку в институт имени Гамалеи. По словам Поповича, начало первой фазы может начаться до 20 мая.
Ранее министр по инновациям рассказал, что совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
заявлял, что запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.