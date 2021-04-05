https://ria.ru/20210405/sputnik-1604317497.html

В Сербии договорились с РФПИ о передаче технологии создания "Спутника V"

В Сербии договорились с РФПИ о передаче технологии создания "Спутника V"

Институт вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде подписал с РФПИ, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" соглашение о передаче технологии... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:17

2021-04-05T16:17

2021-04-05T16:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Институт вирусологии и вакцин "Торлак" в Белграде подписал с РФПИ, институтом Гамалеи и фармацевтической компанией "Генериум" соглашение о передаче технологии производства вакцины "Спутник V", сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.Он ждет, что в апреле в Сербии будут расфасованы три первые проверочные партии препарата для иммунизации, которые будут отправлены на проверку в институт имени Гамалеи. По словам Поповича, начало первой фазы может начаться до 20 мая.Ранее министр по инновациям рассказал, что совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии планируется начать с расфасовки. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявлял, что запуск первой фазы производства вакцины "Спутник V" в Сербии планируется в мае, к концу года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.

https://ria.ru/20210405/sputnik-1604297990.html

сербия

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире