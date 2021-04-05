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РФПИ договорился о производстве ста миллионов доз "Спутника V" в Индии
РФПИ договорился о производстве ста миллионов доз "Спутника V" в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии Panacea Biotec о производстве в этой стране 100 РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:02
2021-04-05T15:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
astrazeneca
индия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии Panacea Biotec о производстве в этой стране 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в год, говорится в сообщении фонда."РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. Производство "Спутник V" на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ", - отметили в фонде.Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. "Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине "Спутник V" как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам", - подчеркнул он.Ранее в понедельник издание The Hindu со ссылкой на источник сообщило, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит разрешение на экстренное использование в Индии в течение 10 дней. Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma может произвести до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech - до 200 миллионов доз ежегодно."Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, astrazeneca , индия, в мире

РФПИ договорился о производстве ста миллионов доз "Спутника V" в Индии

15:02 05.04.2021 (обновлено: 15:12 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии Panacea Biotec о производстве в этой стране 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в год, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. Производство "Спутник V" на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ", - отметили в фонде.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. "Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине "Спутник V" как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам", - подчеркнул он.
Ранее в понедельник издание The Hindu со ссылкой на источник сообщило, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит разрешение на экстренное использование в Индии в течение 10 дней. Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в стране разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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В преддверии окончания испытаний и получения разрешения РФПИ заключил соглашения на производство вакцины "Спутник V" еще с четырьмя индийскими производителями. Договоренность с Hetero Biopharma предполагает производство более 100 миллионов доз вакцины, компания Gland Pharma может произвести до 252 миллионов доз, Stelis Biopharma - до 200 миллионов доз, компания Virchow Biotech - до 200 миллионов доз ежегодно.
"Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetAstraZenecaИндияВ мире
 
 
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