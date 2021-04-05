Гинцбург назвал "самый смешной миф" про "Спутник V"
09:33 05.04.2021 (обновлено: 11:26 05.04.2021)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости, какой из мифов о вакцине "Спутник V" считает самым смешным.
"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", — сказал он.
Гинцбург напомнил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку предложил "отдать долг" и повысить эффективность препарата AstraZeneca с помощью компонента российской вакцины.
В конце прошлого года Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о взаимодействии. Он предполагает сотрудничество в клинических испытаниях комбинированного применения "Спутника V" и вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Позже Дмитриев говорил, что комбинация с одним из компонентов "Спутника V" помогает повысить эффективность вакцины AstraZeneca. Кроме того, он отмечал открытость России к партнерству со всеми другими производителями, эффективность вакцин которых ниже 90 процентов.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
Эффективность вакцины AstraZeneca оценивается в среднем в 70 процентов. При этом компания столкнулась с различными проблемами. Так, несколько европейских стран приостановили использование препарата после сообщений о случаях тромбоэмболических осложнений у вакцинированных, в том числе о смерти пациентов. В ЮАР решили отказаться от вакцины, так как исследование показало, что она почти не защищает от слабых и средних форм COVID-19, вызванных южноафриканским штаммом. А на заводе в США испортили 15 миллионов доз, случайно смешав препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson.