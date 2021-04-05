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В Киеве возбудили дело из-за поддельных спецпропусков на транспорт
В Киеве возбудили дело из-за поддельных спецпропусков на транспорт
Полиция возбудила уголовное дело из-за продажи поддельных спецпропусков для проезда в общественном транспорте в Киеве, задержан один человек, сообщила в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:11
2021-04-05T18:11
2021-04-05T18:11
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КИЕВ, 5 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за продажи поддельных спецпропусков для проезда в общественном транспорте в Киеве, задержан один человек, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.В Киеве с 5 апреля усилили карантин: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки."Во время патрулирования территории Святошинского района инспекторы патрульной полиции заметили скопление людей на остановке общественного транспорта. Когда полицейские подошли к гражданам, чтобы сделать замечание за нарушение карантинных требований, то увидели девушку, которая продавала специальные билеты для проезда в общественном транспорте. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, женщину пригласили в районное управление полиции", - говорится в сообщении ведомства.По данным полиции, 18-летняя киевлянка сообщила правоохранителям, что заказала спецпропуска и справки о трудоустройстве в одной из больниц Киева через интернет, заплатив за это заплатила 5 тысяч гривен (около 180 долларов), а потом перепродавала спецпропуска по 200 гривен (около 7,2 доллара). Правоохранители изъяли часть спецпропусков и направили на экспертизу, несколько поддельных документов девушка успела продать.Полиция возбудила уголовное дело по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", санкция которой предусматривает до двух лет ограничения свободы.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, киев, украина, в мире
КИЕВ, 5 апр – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело из-за продажи поддельных спецпропусков для проезда в общественном транспорте в Киеве
, задержан один человек, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины
.
В Киеве с 5 апреля усилили карантин: запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки.
"Во время патрулирования территории Святошинского района инспекторы патрульной полиции заметили скопление людей на остановке общественного транспорта. Когда полицейские подошли к гражданам, чтобы сделать замечание за нарушение карантинных требований, то увидели девушку, которая продавала специальные билеты для проезда в общественном транспорте. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, женщину пригласили в районное управление полиции", - говорится в сообщении ведомства.
По данным полиции, 18-летняя киевлянка сообщила правоохранителям, что заказала спецпропуска и справки о трудоустройстве в одной из больниц Киева через интернет, заплатив за это заплатила 5 тысяч гривен (около 180 долларов), а потом перепродавала спецпропуска по 200 гривен (около 7,2 доллара). Правоохранители изъяли часть спецпропусков и направили на экспертизу, несколько поддельных документов девушка успела продать.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", санкция которой предусматривает до двух лет ограничения свободы.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области
.