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СК проверит информацию о "профессиональных соседях" в Москве
СК проверит информацию о "профессиональных соседях" в Москве
Следователи организовали проверку информации о "профессиональных соседях" в Москве, которые принуждают женщину к продаже оставшейся доли квартиры, сообщила... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T22:38
2021-04-05T22:38
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о "профессиональных соседях" в Москве, которые принуждают женщину к продаже оставшейся доли квартиры, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, из информации следует, что после смерти мужа пожилой москвички его долю в квартире унаследовали дети от первого брака, которые в последующем продали ее. В итоге появились так называемые "профессиональные соседи", которые принуждают женщину к продаже оставшейся доли. Также приводится пример другой женщины, которая вынуждена проживать с детьми у знакомых - после развода супруг продал свою долю мужчине из Ижевска, который заселился в квартиру и создает невыносимые условия для проживания."Профессиональные соседи" выкупают доли в квартирах, чтобы потом завладеть остальной частью. Они специально вступают в конфликты с собственниками, угрожают, устраивают погромы. Обычно люди решаются продать свою часть квартиры, чтобы избавиться от таких соседей. Также "профессиональных соседей" называют квартирными рейдерами. Часто они являются наемными "работниками", которые играют роль проблемных соседей за деньги.
https://ria.ru/20210329/moshennik-1603303298.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК проверит информацию о "профессиональных соседях" в Москве

22:38 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о "профессиональных соседях" в Москве, которые принуждают женщину к продаже оставшейся доли квартиры, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственных проверок", - сказала Иванова.
По ее словам, из информации следует, что после смерти мужа пожилой москвички его долю в квартире унаследовали дети от первого брака, которые в последующем продали ее. В итоге появились так называемые "профессиональные соседи", которые принуждают женщину к продаже оставшейся доли. Также приводится пример другой женщины, которая вынуждена проживать с детьми у знакомых - после развода супруг продал свою долю мужчине из Ижевска, который заселился в квартиру и создает невыносимые условия для проживания.
"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в сюжете", - добавила Иванова.
"Профессиональные соседи" выкупают доли в квартирах, чтобы потом завладеть остальной частью. Они специально вступают в конфликты с собственниками, угрожают, устраивают погромы. Обычно люди решаются продать свою часть квартиры, чтобы избавиться от таких соседей. Также "профессиональных соседей" называют квартирными рейдерами. Часто они являются наемными "работниками", которые играют роль проблемных соседей за деньги.
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