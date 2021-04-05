https://ria.ru/20210405/son-1604302675.html
Врач назвал эффективный способ выспаться
Врач назвал эффективный способ выспаться
Для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно понизить температуру в спальне на несколько градусов, считает американский невролог Крис... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:18
2021-04-05T15:18
2021-04-05T15:18
михаил полуэктов
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно понизить температуру в спальне на несколько градусов, считает американский невролог Крис Уинтер. Его слова приводит издание Men’s Health.Специалист отметил, что прохлада не только поможет избавиться от бессонницы, но и будет способствовать более продолжительному отдыху. Вместе с тем он считает, что смена матраса, подушки или приобретение "высокотехнологичной пижамы" вряд ли помогут избавиться от проблем со сном. Также врач посоветовал ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.По его мнению, сокращения употребления алкоголя, медитация и физические упражнения также помогут улучшить качество сна.Ранее доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил, что систематический недосып значительно увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.
https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html
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михаил полуэктов, общество
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно понизить температуру в спальне на несколько градусов, считает американский невролог Крис Уинтер. Его слова приводит издание Men’s Health.
Специалист отметил, что прохлада не только поможет избавиться от бессонницы, но и будет способствовать более продолжительному отдыху. Вместе с тем он считает, что смена матраса, подушки или приобретение "высокотехнологичной пижамы" вряд ли помогут избавиться от проблем со сном.
Также врач посоветовал ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.
"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — объяснил эксперт.
По его мнению, сокращения употребления алкоголя, медитация и физические упражнения также помогут улучшить качество сна.
Ранее доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил, что систематический недосып значительно увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.