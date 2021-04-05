https://ria.ru/20210405/soglasheniya-1604331816.html

В Госдуме оценили позицию Украины по Харьковским соглашениям с Россией

В Госдуме оценили позицию Украины по Харьковским соглашениям с Россией

Смена позиции украинских властей по денонсации "Харьковских соглашений" с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму выглядит странно, налицо все признаки РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:25

2021-04-05T17:25

2021-04-05T17:25

олег николенко

алексей данилов

освенцим

мид украины

госдума рф

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елена панина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Смена позиции украинских властей по денонсации "Харьковских соглашений" с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму выглядит странно, налицо все признаки политической шизофрении, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Министерство иностранных дел Украины против денонсации Верховной радой "Харьковских соглашений" с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму, заявил ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко."Киевский режим ведет себе очень странно. С одной стороны, Харьковские соглашения – дело рук "изменников", с другой – их надо использовать против России. Налицо все признаки политической шизофрении. Подобный диагноз дает о себе знать уже не в первый раз. Киевский режим, к примеру, может одновременно говорить о том, что Красная армия "напала на Украину и Германию", и одновременно приписывать себе освобождение узников Освенцима. Может заявлять о "нарушении прав человека" в Крыму и одновременно пытаться уморить жителей полуострова голодом и жаждой", - сказала Панина.По мнению политика, в заявлениях украинских должностных лиц бессмысленно искать какую-либо логику."Единственным общим знаменателем для официальных украинских демаршей является их безудержная агрессивность и полная неадекватность", - констатировала депутат.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Госбюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает.

https://ria.ru/20210405/ukraina-1604302824.html

https://ria.ru/20210405/forpost-1604240699.html

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олег николенко, алексей данилов, освенцим, мид украины, госдума рф, верховная рада украины, елена панина, украина, в мире