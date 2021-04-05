В Сочи два человека погибли при пожаре в многоэтажке
"Проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире на Курортном проспекте, в результате которого погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина… В ночь на 5 апреля 2021 года соседи почувствовали запах гари, доносившийся из их квартиры, о чем сообщили в пожарную службу. После локализации возгорания были обнаружены тела мужчины и женщины. В ходе осмотра тел погибших каких-либо внешних признаков совершения в отношении них умышленных преступлений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертизы.
"Выясняется точная причина и очаг возгорания. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.