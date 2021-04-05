https://ria.ru/20210405/sochi-1604259954.html

В Сочи два человека погибли при пожаре в многоэтажке

В Сочи два человека погибли при пожаре в многоэтажке

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме на Курортном проспекте в Сочи, проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого СК. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:48

2021-04-05T11:48

2021-04-05T11:48

следственный комитет россии (ск рф)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме на Курортном проспекте в Сочи, проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого СК.Как пояснили в пресс-службе, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604227905.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия