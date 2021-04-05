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В Сочи два человека погибли при пожаре в многоэтажке
В Сочи два человека погибли при пожаре в многоэтажке
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме на Курортном проспекте в Сочи, проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого СК. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:48
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следственный комитет россии (ск рф)
сочи
происшествия
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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме на Курортном проспекте в Сочи, проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого СК.Как пояснили в пресс-службе, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертизы.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия

В Сочи два человека погибли при пожаре в многоэтажке

11:48 05.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме на Курортном проспекте в Сочи, проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевого СК.
"Проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире на Курортном проспекте, в результате которого погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина… В ночь на 5 апреля 2021 года соседи почувствовали запах гари, доносившийся из их квартиры, о чем сообщили в пожарную службу. После локализации возгорания были обнаружены тела мужчины и женщины. В ходе осмотра тел погибших каких-либо внешних признаков совершения в отношении них умышленных преступлений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
08:48
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Как пояснили в пресс-службе, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертизы.
"Выясняется точная причина и очаг возгорания. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СочиПроисшествия
 
 
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