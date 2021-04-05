https://ria.ru/20210405/sobol-1604300788.html
Соболь удалили из зала суда из-за отказа выключить камеру
Соболь удалили из зала суда из-за отказа выключить камеру
Мировой судья судебного участка московского района Новокосино удалила юриста признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь из зала после... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:11
2021-04-05T15:11
2021-04-05T15:11
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка московского района Новокосино удалила юриста признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь из зала после долгих препирательств с подсудимой, которая отказывалась прерывать видеосъемку, передает корреспондент РИА Новости из Перовского райсуда, где в выездном формате проходят слушания по делу о незаконном проникновении в жилище.После того, как прокурор зачитал обвинительное заключение, судья Инна Шелободина обратила внимание, что Соболь ведет съемку, и попросила ее убрать укрепленную на штативе видеокамеру."Суд постановил, что съемка может привести к нарушению семейной тайны потерпевших, в связи с этим в ходатайстве о проведении видеосъёмки Любови Эдуардовне отказать", - заявила Шелободина.Однако Соболь не собиралась подчиняться, на пререкания между ней и судьей ушло более двух часов с тремя перерывами. В итоге прокурор попросил привлечь Соболь за нарушения по части 1 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).Протокол был составлен, после чего суд решил удалить ее из зала. "Учитывая, что Любовь Соболь не подчиняется законным требованиям председательствующего судьи, суд постановляет удалить Любовь Эдуардовну с процесса до окончания прений", - сказала Шелободина.В сопровождении судебного пристава Соболь удалилась из зала, напоследок сообщив, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина.СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210324/sobol-1602673509.html
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РИА Новости
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любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Мировой судья судебного участка московского района Новокосино удалила юриста признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией
"* Любовь Соболь
из зала после долгих препирательств с подсудимой, которая отказывалась прерывать видеосъемку, передает корреспондент РИА Новости из Перовского райсуда, где в выездном формате проходят слушания по делу о незаконном проникновении в жилище.
После того, как прокурор зачитал обвинительное заключение, судья Инна Шелободина обратила внимание, что Соболь ведет съемку, и попросила ее убрать укрепленную на штативе видеокамеру.
"Суд постановил, что съемка может привести к нарушению семейной тайны потерпевших, в связи с этим в ходатайстве о проведении видеосъёмки Любови Эдуардовне отказать", - заявила Шелободина.
Однако Соболь не собиралась подчиняться, на пререкания между ней и судьей ушло более двух часов с тремя перерывами. В итоге прокурор попросил привлечь Соболь за нарушения по части 1 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).
Протокол был составлен, после чего суд решил удалить ее из зала. "Учитывая, что Любовь Соболь не подчиняется законным требованиям председательствующего судьи, суд постановляет удалить Любовь Эдуардовну с процесса до окончания прений", - сказала Шелободина.
В сопровождении судебного пристава Соболь удалилась из зала, напоследок сообщив, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина.
СК
считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора
. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ
, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве
. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.