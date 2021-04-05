Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/sobol-1604263067.html
Соболь отказалась выключить камеру на суде за проникновение в квартиру
Соболь отказалась выключить камеру на суде за проникновение в квартиру
Любовь Соболь отказалась выключить видеокамеру на заседании суда по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:01
2021-04-05T12:01
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600565952_384:0:2797:1358_1920x0_80_0_0_d09f329b1105cad16b184a99f072f103.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь отказалась выключить видеокамеру на заседании суда по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала Перовского райсуда, где в выездном формате проходят слушания.Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего судья Инна Шелободина обратила внимание, что Соболь ведет съемку, и попросила ее убрать укрепленную на штативе видеокамеру. Однако та отказалась.Как следует из обвинительного заключения, Соболь заявила курьеру, доставлявшему продукты, что "внутри удерживают ее несовершеннолетнего ребенка и не дают с ним увидеться", и, воспользовавшись его доверчивостью, зашла в тамбур.Потом Соболь проникла в квартиру потерпевшей, "пользуясь своей превосходящей силой, и сняла внутреннюю обстановку на мобильный телефон", отметил прокурор. По его словам, Соболь оттолкнула потерпевшую, в результате чего у женщины "пальпируется отек мягких тканей предплечья".СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210324/sobol-1602673509.html
https://ria.ru/20210401/ekstremizm-1603881959.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600565952_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_bb3296d12e44f2000f16e3145afe9c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Соболь отказалась выключить камеру на суде за проникновение в квартиру

12:01 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь отказалась выключить видеокамеру на заседании суда по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала Перовского райсуда, где в выездном формате проходят слушания.
Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего судья Инна Шелободина обратила внимание, что Соболь ведет съемку, и попросила ее убрать укрепленную на штативе видеокамеру. Однако та отказалась.

"Я прошу вас мотивировать свое решение, у меня есть право по конституции на гласное и открытое разбирательство", - заявила Соболь. Шелободина объявила перерыв.

Как следует из обвинительного заключения, Соболь заявила курьеру, доставлявшему продукты, что "внутри удерживают ее несовершеннолетнего ребенка и не дают с ним увидеться", и, воспользовавшись его доверчивостью, зашла в тамбур.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 16:49
Мосгорсуд утвердил Соболь штраф после задержания на Пушкинской площади
Потом Соболь проникла в квартиру потерпевшей, "пользуясь своей превосходящей силой, и сняла внутреннюю обстановку на мобильный телефон", отметил прокурор. По его словам, Соболь оттолкнула потерпевшую, в результате чего у женщины "пальпируется отек мягких тканей предплечья".
СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 23:48
Директор ФБК* заявил о прокурорской проверке фонда на экстремизм
 
Любовь СобольФонд борьбы с коррупциейСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55В России хотят создать уникальный синхротрон
12:55В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Лента новостейМолния