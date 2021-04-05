https://ria.ru/20210405/sobol-1604263067.html
Соболь отказалась выключить камеру на суде за проникновение в квартиру
Соболь отказалась выключить камеру на суде за проникновение в квартиру
Любовь Соболь отказалась выключить видеокамеру на заседании суда по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:01
2021-04-05T12:01
2021-04-05T12:01
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь отказалась выключить видеокамеру на заседании суда по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала Перовского райсуда, где в выездном формате проходят слушания.Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего судья Инна Шелободина обратила внимание, что Соболь ведет съемку, и попросила ее убрать укрепленную на штативе видеокамеру. Однако та отказалась.Как следует из обвинительного заключения, Соболь заявила курьеру, доставлявшему продукты, что "внутри удерживают ее несовершеннолетнего ребенка и не дают с ним увидеться", и, воспользовавшись его доверчивостью, зашла в тамбур.Потом Соболь проникла в квартиру потерпевшей, "пользуясь своей превосходящей силой, и сняла внутреннюю обстановку на мобильный телефон", отметил прокурор. По его словам, Соболь оттолкнула потерпевшую, в результате чего у женщины "пальпируется отек мягких тканей предплечья".СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210324/sobol-1602673509.html
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любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь отказалась выключить видеокамеру на заседании суда по делу о незаконном проникновении в жилище, передает корреспондент РИА Новости из зала Перовского райсуда, где в выездном формате проходят слушания.
Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение, после чего судья Инна Шелободина обратила внимание, что Соболь ведет съемку, и попросила ее убрать укрепленную на штативе видеокамеру. Однако та отказалась.
"Я прошу вас мотивировать свое решение, у меня есть право по конституции на гласное и открытое разбирательство", - заявила Соболь. Шелободина объявила перерыв.
Как следует из обвинительного заключения, Соболь заявила курьеру, доставлявшему продукты, что "внутри удерживают ее несовершеннолетнего ребенка и не дают с ним увидеться", и, воспользовавшись его доверчивостью, зашла в тамбур.
Потом Соболь проникла в квартиру потерпевшей, "пользуясь своей превосходящей силой, и сняла внутреннюю обстановку на мобильный телефон", отметил прокурор. По его словам, Соболь оттолкнула потерпевшую, в результате чего у женщины "пальпируется отек мягких тканей предплечья".
СК считает, что 21 декабря прошлого года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Кроме того, Соболь проходит по другому уголовному делу – о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов Соболь и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Обе статьи УК РФ предполагают до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.