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После нападения на женщину бродячих собак в Бурятии возбудили дело
После нападения на женщину бродячих собак в Бурятии возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело о халатной работе органов местного самоуправления, в связи с гибелью пожилой женщины после нападения на нее бродячих собак, РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:59
2021-04-05T10:48
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатной работе органов местного самоуправления, в связи с гибелью пожилой женщины после нападения на нее бродячих собак, сообщает СУСК региона.Ранее сообщалось, что следствие выясняет обстоятельства гибели пожилой женщины в Заиграевском районе Бурятии. Ее тело с многочисленными повреждениями от укусов животных было обнаружено утром 4 апреля на улице возле одного из домов в селе Шэнэ Буса.По данным СК, судебно-медицинское исследование показало, что данные повреждения прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть. Уточняется, что вблизи от тела потерпевшей жители видели свору собак без владельцев.По данным следствия, погибшая женщина проживала одна в селе Шэнэ Буса. Рядом проживает один из ее сыновей, который каждый день навещал мать. Последний раз они виделись вечером в субботу. Утром он (сын) пришел к матери, но её не оказалось дома. Выйдя на поиски, на заднем дворе мужчина обнаружил останки матери со следами укусов животных."По его звонку (сына - ред.) к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время вокруг села организованы поиски и отлов бродячих собак. К месту происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Сергей Базаров, который будет координировать работу следственно-оперативной группы.
https://ria.ru/20210331/delo-1603564334.html
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республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

После нападения на женщину бродячих собак в Бурятии возбудили дело

08:59 05.04.2021 (обновлено: 10:48 05.04.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатной работе органов местного самоуправления, в связи с гибелью пожилой женщины после нападения на нее бродячих собак, сообщает СУСК региона.
Ранее сообщалось, что следствие выясняет обстоятельства гибели пожилой женщины в Заиграевском районе Бурятии. Ее тело с многочисленными повреждениями от укусов животных было обнаружено утром 4 апреля на улице возле одного из домов в селе Шэнэ Буса.
По данным СК, судебно-медицинское исследование показало, что данные повреждения прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть. Уточняется, что вблизи от тела потерпевшей жители видели свору собак без владельцев.

"Распространение бродячих собак в населенных пунктах и их нападение на людей говорит о ненадлежащей организации работы органов местного самоуправления в сфере обращения с бездомными животными. В связи с этим по данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУСК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)", - сообщает СУСК.

Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 09:22
В Кузбассе возбудили дело о халатности при отлове бездомных собак
По данным следствия, погибшая женщина проживала одна в селе Шэнэ Буса. Рядом проживает один из ее сыновей, который каждый день навещал мать. Последний раз они виделись вечером в субботу. Утром он (сын) пришел к матери, но её не оказалось дома. Выйдя на поиски, на заднем дворе мужчина обнаружил останки матери со следами укусов животных.
"По его звонку (сына - ред.) к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время вокруг села организованы поиски и отлов бродячих собак. К месту происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Сергей Базаров, который будет координировать работу следственно-оперативной группы.
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Республика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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