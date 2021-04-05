https://ria.ru/20210405/sobaki-1604228564.html

После нападения на женщину бродячих собак в Бурятии возбудили дело

После нападения на женщину бродячих собак в Бурятии возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатной работе органов местного самоуправления, в связи с гибелью пожилой женщины после нападения на нее бродячих собак, РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:59

2021-04-05T08:59

2021-04-05T10:48

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатной работе органов местного самоуправления, в связи с гибелью пожилой женщины после нападения на нее бродячих собак, сообщает СУСК региона.Ранее сообщалось, что следствие выясняет обстоятельства гибели пожилой женщины в Заиграевском районе Бурятии. Ее тело с многочисленными повреждениями от укусов животных было обнаружено утром 4 апреля на улице возле одного из домов в селе Шэнэ Буса.По данным СК, судебно-медицинское исследование показало, что данные повреждения прижизненные, их причинение повлекло наступление травматического, геморрагического шока и смерть. Уточняется, что вблизи от тела потерпевшей жители видели свору собак без владельцев.По данным следствия, погибшая женщина проживала одна в селе Шэнэ Буса. Рядом проживает один из ее сыновей, который каждый день навещал мать. Последний раз они виделись вечером в субботу. Утром он (сын) пришел к матери, но её не оказалось дома. Выйдя на поиски, на заднем дворе мужчина обнаружил останки матери со следами укусов животных."По его звонку (сына - ред.) к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время вокруг села организованы поиски и отлов бродячих собак. К месту происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления Сергей Базаров, который будет координировать работу следственно-оперативной группы.

https://ria.ru/20210331/delo-1603564334.html

https://ria.ru/20210330/delo-1603409795.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия