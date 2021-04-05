https://ria.ru/20210405/sneg-1604220963.html

На Ямале глыба снега обрушилась с крыши здания на ребенка

На Ямале глыба снега обрушилась с крыши здания на ребенка

Снежная глыба обрушилась с крыши здания на ребенка в городе Губкинский (ЯНАО), местная администрация обратится в прокуратуру, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T04:53

2021-04-05T04:53

2021-04-05T05:12

губкинский

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр - РИА Новости. Снежная глыба обрушилась с крыши здания на ребенка в городе Губкинский (ЯНАО), местная администрация обратится в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ребенок младшего школьного возраста подбегает к зданию, с крыши которого на него падает снежная глыба. Мальчика накрывает снегом, он падает, но затем встает и бежит на игровую площадку к другим детям. Авторы публикаций утверждают, что инцидент с восьмилетним ребенком произошел в воскресенье в ямальском городе Губкинский."Материалы по этому инциденту будут направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования", - сказали в городской администрации.По словам представителя мэрии, в понедельник состоится плановое совещание с руководством управляющих компаний."Будет предметно рассмотрен этот случай и выработаны экстренные меры по недопущению таких ситуаций", - добавили в администрации, не уточнив других подробностей произошедшего.По информации местных СМИ, снег на мальчика сошел с крыши многоэтажного жилого дома, ребенка обследуют врачи, есть подозрение на сотрясение мозга.

https://ria.ru/20210402/derevo-1603983290.html

губкинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

губкинский, происшествия