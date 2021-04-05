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На Ямале глыба снега обрушилась с крыши здания на ребенка
На Ямале глыба снега обрушилась с крыши здания на ребенка
Снежная глыба обрушилась с крыши здания на ребенка в городе Губкинский (ЯНАО), местная администрация обратится в прокуратуру, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T04:53
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губкинский
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр - РИА Новости. Снежная глыба обрушилась с крыши здания на ребенка в городе Губкинский (ЯНАО), местная администрация обратится в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ребенок младшего школьного возраста подбегает к зданию, с крыши которого на него падает снежная глыба. Мальчика накрывает снегом, он падает, но затем встает и бежит на игровую площадку к другим детям. Авторы публикаций утверждают, что инцидент с восьмилетним ребенком произошел в воскресенье в ямальском городе Губкинский."Материалы по этому инциденту будут направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования", - сказали в городской администрации.По словам представителя мэрии, в понедельник состоится плановое совещание с руководством управляющих компаний."Будет предметно рассмотрен этот случай и выработаны экстренные меры по недопущению таких ситуаций", - добавили в администрации, не уточнив других подробностей произошедшего.По информации местных СМИ, снег на мальчика сошел с крыши многоэтажного жилого дома, ребенка обследуют врачи, есть подозрение на сотрясение мозга.
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губкинский, происшествия

На Ямале глыба снега обрушилась с крыши здания на ребенка

04:53 05.04.2021 (обновлено: 05:12 05.04.2021)
 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр - РИА Новости. Снежная глыба обрушилась с крыши здания на ребенка в городе Губкинский (ЯНАО), местная администрация обратится в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее в соцсетях и ряде Telegram-каналов появилась видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как ребенок младшего школьного возраста подбегает к зданию, с крыши которого на него падает снежная глыба. Мальчика накрывает снегом, он падает, но затем встает и бежит на игровую площадку к другим детям. Авторы публикаций утверждают, что инцидент с восьмилетним ребенком произошел в воскресенье в ямальском городе Губкинский.
"Материалы по этому инциденту будут направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования", - сказали в городской администрации.
По словам представителя мэрии, в понедельник состоится плановое совещание с руководством управляющих компаний.
"Будет предметно рассмотрен этот случай и выработаны экстренные меры по недопущению таких ситуаций", - добавили в администрации, не уточнив других подробностей произошедшего.
По информации местных СМИ, снег на мальчика сошел с крыши многоэтажного жилого дома, ребенка обследуют врачи, есть подозрение на сотрясение мозга.
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