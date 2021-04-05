https://ria.ru/20210405/smartfon-1604288317.html

Эксперт рассказал, как LG пришлось окончательно уйти с рынка смартфонов

Эксперт рассказал, как LG пришлось окончательно уйти с рынка смартфонов

Южнокорейской LG Electronics стало невыгодно развивать продажи смартфонов, в том числе в России, из-за проигрыша конкурентам, таким как Samsung и Apple,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:19

2021-04-05T14:19

2021-04-05T14:20

национальная технологическая инициатива (нти)

samsung

huawei technologies

технологии

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Южнокорейской LG Electronics стало невыгодно развивать продажи смартфонов, в том числе в России, из-за проигрыша конкурентам, таким как Samsung и Apple, поскольку компания никогда не воспринимала для себя этот рынок как важный, прокомментировал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Ранее в понедельник LG заявила, что прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на других секторах, включая электромобили, интернет вещей (IoT), и на решениях для бизнеса. Направление мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля, а текущий ассортимент телефонов LG будет по-прежнему доступен для продажи до этого времени, а для некоторых моделей даже дольше.Как пояснил Кувиков, LG никогда всерьез не рассматривала рынок смартфонов, а основной акцент на общемировом и российском рынках делала на технике для дома, бытовых товарах. LG уже много лет не была участником топ-5 по объему продаж телефонов. В 2020 году, по данным аналитической компании IDC, которые приводит эксперт, в лидерах были компании Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO и Huawei.Он также уверен, что на "бодание" на массовом рынке у LG не было и ресурсов: китайские компании, к примеру, представляли устройства со схожими характеристиками намного дешевле. И в итоге ей не помогло даже технологическое первенство. "Как в свое время Ericsson или Nokia, LG обладает огромным количеством патентов на действительно очень важные и нужные вещи, однако не считает правильным тратиться на рекламирование своих мобильных технологий и сосредотачивает большую часть своей работы на рекламе бытовой техники", - отмечает эксперт.С 2005 года компания целенаправленно развивала технологическое направление - первая разработка беспроводной зарядки для смартфонов принадлежит именно ей, набирающие популярность широкоугольные камеры тоже были изобретены LG, компании принадлежат и патенты на LED-матрицу. Но Samsung или Apple громко заявляют о каждой новой технологической характеристике своих устройств, чем привлекают внимание клиентов. LG не смогли выделить достаточно средств для маркетинга своих новинок, и результат такого подхода не заставил себя ждать, резюмирует эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/iphone-1604287599.html

https://ria.ru/20210402/smartfon-1603996254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная технологическая инициатива (нти), samsung, huawei technologies, технологии, экономика