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Autonews: в России тестируют новые дорожные знаки
Autonews: в России тестируют новые дорожные знаки
В России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T03:23
2021-04-05T09:05
россия
авто
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами, сообщает портал Autonews.Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа. При этом, по оценкам экспертов, отказ снижать скорость в сложной дорожной обстановке может приводить к ДТП.Как рассказали в компании "Технологии распознавания", специализирующейся на разработке дорожных камер и ПО, динамические знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло. К примеру, при хорошей погоде они могут разрешать движение со скоростью 110 километров в час, а при ухудшении видимости снижать ограничение до 90 километров в час. При этом требование знака станет уже обязательным, а превышение скорости повлечет за собой штраф.Для фиксации нарушения предлагается применение трех дорожных камер, две из которых будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло, при этом для исключения спорных моментов на фото будет зафиксирован как сам автомобиль, так и текущая информация на табло. В случае проезда с превышением скорости еще одна камера, стоящая примерно в 30-50 метрах от рамки, зафиксирует нарушение. Представитель компании Сергей Кусов выразил уверенность, что в будущем интерактивные знаки станут частью интеллектуальной транспортной системы и будут применяться в том числе и в городах.Ранее стало известно, что в России могут ужесточить наказание за езду в пьяном виде, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД. В статье 264.1 УК о "Нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию" может появиться вторая часть, посвященная тем, кто попался за вождение в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости.Для них максимальная санкция может составить три года лишения свободы без права шесть лет находиться на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью. В более легком варианте возможен штраф в 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет, а также лишение права на должность или определенную деятельность.Еще одним видом наказания могут стать исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на тот же срок с лишением права на должность и определенную деятельность до шести лет. Законопроект внесли в правительство в январе.
https://ria.ru/20210404/nomera-1604137389.html
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россия, авто, общество

Autonews: в России тестируют новые дорожные знаки

03:23 05.04.2021 (обновлено: 09:05 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами, сообщает портал Autonews.
Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице.
Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа. При этом, по оценкам экспертов, отказ снижать скорость в сложной дорожной обстановке может приводить к ДТП.
Как рассказали в компании "Технологии распознавания", специализирующейся на разработке дорожных камер и ПО, динамические знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло. К примеру, при хорошей погоде они могут разрешать движение со скоростью 110 километров в час, а при ухудшении видимости снижать ограничение до 90 километров в час. При этом требование знака станет уже обязательным, а превышение скорости повлечет за собой штраф.
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Для фиксации нарушения предлагается применение трех дорожных камер, две из которых будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло, при этом для исключения спорных моментов на фото будет зафиксирован как сам автомобиль, так и текущая информация на табло. В случае проезда с превышением скорости еще одна камера, стоящая примерно в 30-50 метрах от рамки, зафиксирует нарушение. Представитель компании Сергей Кусов выразил уверенность, что в будущем интерактивные знаки станут частью интеллектуальной транспортной системы и будут применяться в том числе и в городах.
Ранее стало известно, что в России могут ужесточить наказание за езду в пьяном виде, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД. В статье 264.1 УК о "Нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию" может появиться вторая часть, посвященная тем, кто попался за вождение в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости.
Для них максимальная санкция может составить три года лишения свободы без права шесть лет находиться на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью. В более легком варианте возможен штраф в 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет, а также лишение права на должность или определенную деятельность.
Еще одним видом наказания могут стать исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на тот же срок с лишением права на должность и определенную деятельность до шести лет. Законопроект внесли в правительство в январе.
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