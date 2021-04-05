https://ria.ru/20210405/skorost-1604219949.html

Autonews: в России тестируют новые дорожные знаки

Autonews: в России тестируют новые дорожные знаки

В России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T03:23

2021-04-05T03:23

2021-04-05T09:05

россия

авто

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами, сообщает портал Autonews.Эта технология должна способствовать снижению скорости в сложных дорожных условиях, например при низкой видимости или гололедице. Сейчас для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой штрафа. При этом, по оценкам экспертов, отказ снижать скорость в сложной дорожной обстановке может приводить к ДТП.Как рассказали в компании "Технологии распознавания", специализирующейся на разработке дорожных камер и ПО, динамические знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло. К примеру, при хорошей погоде они могут разрешать движение со скоростью 110 километров в час, а при ухудшении видимости снижать ограничение до 90 километров в час. При этом требование знака станет уже обязательным, а превышение скорости повлечет за собой штраф.Для фиксации нарушения предлагается применение трех дорожных камер, две из которых будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло, при этом для исключения спорных моментов на фото будет зафиксирован как сам автомобиль, так и текущая информация на табло. В случае проезда с превышением скорости еще одна камера, стоящая примерно в 30-50 метрах от рамки, зафиксирует нарушение. Представитель компании Сергей Кусов выразил уверенность, что в будущем интерактивные знаки станут частью интеллектуальной транспортной системы и будут применяться в том числе и в городах.Ранее стало известно, что в России могут ужесточить наказание за езду в пьяном виде, эту информацию подтвердили РИА Новости в МВД. В статье 264.1 УК о "Нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию" может появиться вторая часть, посвященная тем, кто попался за вождение в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости.Для них максимальная санкция может составить три года лишения свободы без права шесть лет находиться на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью. В более легком варианте возможен штраф в 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет, а также лишение права на должность или определенную деятельность.Еще одним видом наказания могут стать исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на тот же срок с лишением права на должность и определенную деятельность до шести лет. Законопроект внесли в правительство в январе.

https://ria.ru/20210404/nomera-1604137389.html

https://ria.ru/20210403/trebovaniya-1604053198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество