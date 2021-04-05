Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210405/sintszyan-1604252475.html
МИД КНР прокомментировала визит высокопоставленных дипломатов в Синьцзян
МИД КНР прокомментировала визит высокопоставленных дипломатов в Синьцзян
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции 2 апреля рассказала журналистам о визите генерального секретаря ШОС Владимира Норова и других... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:31
2021-04-05T11:31
россия-китай: главное
владимир норов
ли хуэй
хуа чуньин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148460/25/1484602556_0:0:5445:3063_1920x0_80_0_0_1b75018a691577130add6ad80b7851ba.jpg
МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции 2 апреля рассказала журналистам о визите генерального секретаря ШОС Владимира Норова и других глав и представителей иностранных дипмиссий в Китае в Синьцзян.Как сообщила Хуа Чуньин, с 30 марта по 2 апреля Владимир Норов и дипломатические представители более 20 стран в Китае - всего более 30 человек - в сопровождении специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя побывали в Синьцзяне. Зарубежные гости посетили города Урумчи, Кашгар и Аксу. В Синьцзяне они осмотрели тематическую выставку на тему борьбы с терроризмом, побывали на старом базаре Урумчи, посетили старинный город Кашгар, а также осмотрели несколько крупных предприятий, побывали в гостях у уйгуров.В ходе поездки зарубежные гости увидели истинную ситуацию в Синьцзяне, которая отличается прочной социальной стабильностью, национальной гармонией и религиозной терпимостью, а также уверенным экономическим развитием. По итогам поездки дипломаты выразили готовность продвигать сотрудничество своих стран с Синьцзяном, в частности, в сфере борьбы с терроризмом и в торгово-экономическом сотрудничестве. Владимир Норов и другие дипломаты отмечали, что они увидели в Синьцзяне нормальную обстановку, где нет ни нарушений прав человека, ни религиозной дискриминации, ни принудительного труда, в чем часто обвиняют Китай на Западе, - сказала Хуа Чуньин.
https://ria.ru/20210402/kitay-1603921155.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148460/25/1484602556_212:0:5051:3629_1920x0_80_0_0_189e3bc7f90ef412248cffd71852d066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир норов, ли хуэй, хуа чуньин, китай

МИД КНР прокомментировала визит высокопоставленных дипломатов в Синьцзян

11:31 05.04.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции 2 апреля рассказала журналистам о визите генерального секретаря ШОС Владимира Норова и других глав и представителей иностранных дипмиссий в Китае в Синьцзян.
Как сообщила Хуа Чуньин, с 30 марта по 2 апреля Владимир Норов и дипломатические представители более 20 стран в Китае - всего более 30 человек - в сопровождении специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя побывали в Синьцзяне. Зарубежные гости посетили города Урумчи, Кашгар и Аксу. В Синьцзяне они осмотрели тематическую выставку на тему борьбы с терроризмом, побывали на старом базаре Урумчи, посетили старинный город Кашгар, а также осмотрели несколько крупных предприятий, побывали в гостях у уйгуров.
Отделение обмена валюты Гонконге - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 11:38Россия-Китай: Главное
Китай тестирует цифровой юань для трансграничных операций
В ходе поездки зарубежные гости увидели истинную ситуацию в Синьцзяне, которая отличается прочной социальной стабильностью, национальной гармонией и религиозной терпимостью, а также уверенным экономическим развитием. По итогам поездки дипломаты выразили готовность продвигать сотрудничество своих стран с Синьцзяном, в частности, в сфере борьбы с терроризмом и в торгово-экономическом сотрудничестве. Владимир Норов и другие дипломаты отмечали, что они увидели в Синьцзяне нормальную обстановку, где нет ни нарушений прав человека, ни религиозной дискриминации, ни принудительного труда, в чем часто обвиняют Китай на Западе, - сказала Хуа Чуньин.
 
Россия-Китай: ГлавноеВладимир НоровЛи ХуэйХуа ЧуньинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55Власти хотят выделить средства на создание уникального синхротрона
12:55В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Лента новостейМолния