https://ria.ru/20210405/sintszyan-1604252475.html

МИД КНР прокомментировала визит высокопоставленных дипломатов в Синьцзян

МИД КНР прокомментировала визит высокопоставленных дипломатов в Синьцзян

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции 2 апреля рассказала журналистам о визите генерального секретаря ШОС Владимира Норова и других... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:31

2021-04-05T11:31

2021-04-05T11:31

россия-китай: главное

владимир норов

ли хуэй

хуа чуньин

китай

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МОСКВА, 5 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на пресс-конференции 2 апреля рассказала журналистам о визите генерального секретаря ШОС Владимира Норова и других глав и представителей иностранных дипмиссий в Китае в Синьцзян.Как сообщила Хуа Чуньин, с 30 марта по 2 апреля Владимир Норов и дипломатические представители более 20 стран в Китае - всего более 30 человек - в сопровождении специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя побывали в Синьцзяне. Зарубежные гости посетили города Урумчи, Кашгар и Аксу. В Синьцзяне они осмотрели тематическую выставку на тему борьбы с терроризмом, побывали на старом базаре Урумчи, посетили старинный город Кашгар, а также осмотрели несколько крупных предприятий, побывали в гостях у уйгуров.В ходе поездки зарубежные гости увидели истинную ситуацию в Синьцзяне, которая отличается прочной социальной стабильностью, национальной гармонией и религиозной терпимостью, а также уверенным экономическим развитием. По итогам поездки дипломаты выразили готовность продвигать сотрудничество своих стран с Синьцзяном, в частности, в сфере борьбы с терроризмом и в торгово-экономическом сотрудничестве. Владимир Норов и другие дипломаты отмечали, что они увидели в Синьцзяне нормальную обстановку, где нет ни нарушений прав человека, ни религиозной дискриминации, ни принудительного труда, в чем часто обвиняют Китай на Западе, - сказала Хуа Чуньин.

https://ria.ru/20210402/kitay-1603921155.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир норов, ли хуэй, хуа чуньин, китай