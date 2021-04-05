https://ria.ru/20210405/shtraf-1604309652.html

Путин подписал закон о штрафах за нарушения правил работы турагентств

Путин подписал закон о штрафах за нарушения правил работы турагентств

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра туристических агентов и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:50

2021-04-05T15:50

2021-04-05T15:50

туризм

новости - туризм

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра туристических агентов и работу без внесения в него данных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в текущем году был принят и подписан главой государства закон о федеральном реестре туристических агентов, согласно которому турагенты смогут продавать продукты конкретного оператора только после заключения с ним договора и внесения соответствующей записи в реестр. Закон заработает с 1 января 2022 года.Теперь вводится и административная ответственность за неисполнение этого закона. За невнесение туроператором сведений о его турагентах в реестр, а также предоставление неверных данных или их внесение с нарушениями должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, юрлицам - от 50 до 100 тысяч.Аналогичные санкции будут применяться к турагентам, если они продвигают или продают туристский продукт без записи в реестре о заключении соответствующего договора с оператором, а также если они, не имея на это права, привлекают к продвижению или продажам третьих лиц.За осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет грозить штраф поменьше - для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 30 тысяч. Такое же наказание устанавливается для турагента, если он привлек для реализации договора с туроператором другого агента, сведений о котором нет в реестре.

https://ria.ru/20210401/turizm-1603786652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, владимир путин, общество