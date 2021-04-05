https://ria.ru/20210405/shtraf-1604309652.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушения правил работы турагентств
Путин подписал закон о штрафах за нарушения правил работы турагентств
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра туристических агентов и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:50
2021-04-05T15:50
2021-04-05T15:50
туризм
новости - туризм
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:113:3154:1888_1920x0_80_0_0_5acdfe96646505fe6a29f2295e565a86.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра туристических агентов и работу без внесения в него данных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в текущем году был принят и подписан главой государства закон о федеральном реестре туристических агентов, согласно которому турагенты смогут продавать продукты конкретного оператора только после заключения с ним договора и внесения соответствующей записи в реестр. Закон заработает с 1 января 2022 года.Теперь вводится и административная ответственность за неисполнение этого закона. За невнесение туроператором сведений о его турагентах в реестр, а также предоставление неверных данных или их внесение с нарушениями должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, юрлицам - от 50 до 100 тысяч.Аналогичные санкции будут применяться к турагентам, если они продвигают или продают туристский продукт без записи в реестре о заключении соответствующего договора с оператором, а также если они, не имея на это права, привлекают к продвижению или продажам третьих лиц.За осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет грозить штраф поменьше - для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 30 тысяч. Такое же наказание устанавливается для турагента, если он привлек для реализации договора с туроператором другого агента, сведений о котором нет в реестре.
https://ria.ru/20210401/turizm-1603786652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603049289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da7d2025a92c0d8291bf2878213bde92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушения при формировании единого федерального реестра туристических агентов и работу без внесения в него данных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в текущем году был принят и подписан главой государства закон о федеральном реестре туристических агентов, согласно которому турагенты смогут продавать продукты конкретного оператора только после заключения с ним договора и внесения соответствующей записи в реестр. Закон заработает с 1 января 2022 года.
Теперь вводится и административная ответственность за неисполнение этого закона. За невнесение туроператором сведений о его турагентах в реестр, а также предоставление неверных данных или их внесение с нарушениями должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, юрлицам - от 50 до 100 тысяч.
Аналогичные санкции будут применяться к турагентам, если они продвигают или продают туристский продукт без записи в реестре о заключении соответствующего договора с оператором, а также если они, не имея на это права, привлекают к продвижению или продажам третьих лиц.
За осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет грозить штраф поменьше - для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 30 тысяч. Такое же наказание устанавливается для турагента, если он привлек для реализации договора с туроператором другого агента, сведений о котором нет в реестре.