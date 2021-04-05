https://ria.ru/20210405/shtraf-1604271179.html

"Скопинский маньяк" получил штраф

"Скопинский маньяк" получил штраф

"Скопинского маньяка" Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей, уточнили РИА Новости в понедельник в судебном участке №31 Скопинского райсуда Рязанской... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:35

2021-04-05T12:35

2021-04-05T12:38

виктор мохов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599706272_28:0:990:541_1920x0_80_0_0_ff7b1a79dd125aaeca69ec176d4a71bd.jpg

РЯЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. "Скопинского маньяка" Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей, уточнили РИА Новости в понедельник в судебном участке №31 Скопинского райсуда Рязанской области.За что именно вынесено административное наказание, не раскрывается. Вскоре после освобождения Мохова полиция составила на него два протокола – о том, что он в назначенный срок не вернулся в родной город Скопин, и о том, что вопреки запрету посетил некое публичное мероприятие, заявлял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.На сайте судебного участка №31 действительно указаны два дела, но по одному 26 марта решено вернуть протокол составителю, по второму 1 апреля назначено административное наказание.Какое именно наказание, на сайте суда не указано. В УМВД по Рязанской области официально вопрос не комментируют.Собеседник уточнил, что речь идет об административном наказании по решению от 1 апреля.Кроме того, полиция попросила расширить административные ограничения для Мохова, установленные после выхода из колонии. Заседание по этому вопросу Скопинский районный суд планирует провести во вторник.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта, причем, согласно установлению ФСИН, на следующий должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5-го числа.После освобождения за ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.Вскоре после освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс в обществе и заставило многих общественных деятелей поставить вопрос, допустимо ли с точки зрения этики тиражировать подобные материалы. Из-за некоторых реплик преступника в интервью СК РФ начал доследственную проверку.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004-го они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.

https://ria.ru/20210402/manyak-1604028922.html

https://ria.ru/20210331/manyak-1603552723.html

саратовская область

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, рязанская область, происшествия