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Родные якутского "шамана" обратятся в психдиспансер из-за его здоровья
Родные якутского "шамана" обратятся в психдиспансер из-за его здоровья
Родные якутского "шамана" Александра Габышева намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T05:23
2021-04-05T05:23
2021-04-05T05:23
россия
александр габышев (якутский шаман)
происшествия
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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Родные якутского "шамана" Александра Габышева намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.По словам адвоката, состояние здоровья у "шамана" заметно ухудшилось.Адвокат отметила, что, со слов родственников "шамана", на днях врачи перешли с таблетированного лечения Габышева на инфузионную терапию. "Мне предстоит узнать, что за капельницы ему ставят", - отметила она.Также по словам Тимофеевой, "шаман" проходит принудительное лечение в палате, где находится 16 пациентов.Ранее адвокат рассказала РИА Новости о том, что экспертиза признала якутского "шамана" Александра Габышева невменяемым и особо опасным, защита просит о повторной экспертизе с участием других специалистов.В январе "шаман" во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о "применении насилия, опасного для жизни и здоровья". В рамках уголовного дела "шаману" были назначены разные экспертизы. Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда.
https://ria.ru/20210225/shaman-1598875394.html
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россия, александр габышев (якутский шаман), происшествия
ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости.
Родные якутского "шамана" Александра Габышева
намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева
.
По словам адвоката, состояние здоровья у "шамана" заметно ухудшилось.
"Как мне известно, на этой неделе родственники намерены официально обратиться в психоневрологический диспансер, чтобы узнать причину ухудшения его здоровья. На свидания к Габышеву допускают только его сестру. Визуально я тоже отметила, что Александр совсем ослаб, даже говорит с трудом", - сказала Тимофеева.
Адвокат отметила, что, со слов родственников "шамана", на днях врачи перешли с таблетированного лечения Габышева на инфузионную терапию. "Мне предстоит узнать, что за капельницы ему ставят", - отметила она.
Также по словам Тимофеевой, "шаман" проходит принудительное лечение в палате, где находится 16 пациентов.
Ранее адвокат рассказала РИА Новости о том, что экспертиза признала якутского "шамана" Александра Габышева невменяемым и особо опасным, защита просит о повторной экспертизе с участием других специалистов.
В январе "шаман" во время принудительной госпитализации, по версии следствия, ранил полицейского самодельным клинком длиной 84 сантиметра. В феврале следователи возбудили уголовное дело о "применении насилия, опасного для жизни и здоровья". В рамках уголовного дела "шаману" были назначены разные экспертизы. Проведение психолого-психиатрической экспертизы суд вновь доверил экспертам из Якутского психоневрологического диспансера, который неоднократно выступал противоположной стороной по спорам в отношении Габышева. Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В середине марта Верховный суд Якутии оставил в силе решение горсуда.