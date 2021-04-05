Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/sevastopol-1604236068.html
Глава Севастополя объяснил рост численности населения
Глава Севастополя объяснил рост численности населения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:00
2021-04-05T12:21
михаил развожаев
севастополь
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_5e9960f43a1318a22e6b44069a103858.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к переезду из других регионов, при этом также особое значение уделяется поддержке материнства и детства.Согласно исследованию РИА Новости, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек, или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад — в Тамбовской и Магаданской областях. В частности, в Севастополе отмечен рост на 16,8%.По его словам, в городе функционирует IT-технопарк, создана свободная экономическая зона, развивается университет, активно растет туризм и сфера услуг.При этом, по его словам, рост рождаемости остается важной задачей.
https://ria.ru/20210403/golikova-1604051766.html
https://ria.ru/20210405/naselenie-1604213004.html
севастополь
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_109:0:1500:1043_1920x0_80_0_0_bcf130bf0cdd1568937300a4359a4803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, магаданская область, общество

Глава Севастополя объяснил рост численности населения

10:00 05.04.2021 (обновлено: 12:21 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к переезду из других регионов, при этом также особое значение уделяется поддержке материнства и детства.
Согласно исследованию РИА Новости, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек, или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад — в Тамбовской и Магаданской областях. В частности, в Севастополе отмечен рост на 16,8%.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 00:54
Голикова спрогнозировала снижение численности населения России

"Севастополь развивается: в последние несколько лет решены или активно решаются базовые инфраструктурные вопросы с энерго- и водоснабжением, здравоохранением и образованием, активно вводятся социальные объекты и жилье, идет благоустройство общественных пространств. Все это вкупе с климатом как природным, так и инвестиционным, мотивирует к переезду в наш город", — сказал РИА Новости Развожаев.

По его словам, в городе функционирует IT-технопарк, создана свободная экономическая зона, развивается университет, активно растет туризм и сфера услуг.
Люди кормят чаек на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
00:09
Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения

"Севастополь хорош для жизни и работы. Именно с этим связан высокий прирост населения", — подчеркнул губернатор.

При этом, по его словам, рост рождаемости остается важной задачей.

"Занимаемся совершенствованием системы региональных мер поддержки материнства и детства: возрождены молочные кухни, вручается подарок новорожденному севастопольцу, введен региональный материнский капитал, приводим в порядок роддома и детские больницы, строим ясли. Уверен, что результаты не заставят себя долго ждать", — сказал Развожаев.

 
Михаил РазвожаевСевастопольМагаданская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55Власти хотят выделить средства на создание уникального синхротрона
12:55В Совфеде оценили заявления Киева об "украинском русском" языке
12:52В Кемерово задержали мужчину, угрожавшего убийством бывшей девушке
12:49Росприроднадзор заберет животных жителя Мытищ, устроившего стрельбу
12:47В Раде заявили, что Украина близка к широкомасштабной войне в Донбассе
12:47Большинство испанцев выступают против въезда в страну иностранцев
12:41Правительство уточнило целевые показатели развития промышленности
12:35"Скопинский маньяк" получил штраф
12:33В Новосибирской области музейный танк повредил фуру
12:31Власти планируют смягчить условия предоставления казначейских кредитов
12:31В Кремле оценили ситуацию с выполнением Минских соглашений
12:29МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД
12:27В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
12:26Врач назвала эффективный способ избавиться от изжоги
12:25В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии
12:23Эстония не планирует вносить в паспорта вакцинации данные о "Спутнике V"
12:23В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
12:22В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19
12:20Путин проведет международные телефонные разговоры
12:19Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира
Лента новостейМолния