https://ria.ru/20210405/sevastopol-1604236068.html

Глава Севастополя объяснил рост численности населения

Глава Севастополя объяснил рост численности населения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:00

2021-04-05T10:00

2021-04-05T12:21

михаил развожаев

севастополь

магаданская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к переезду из других регионов, при этом также особое значение уделяется поддержке материнства и детства.Согласно исследованию РИА Новости, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек, или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад — в Тамбовской и Магаданской областях. В частности, в Севастополе отмечен рост на 16,8%.По его словам, в городе функционирует IT-технопарк, создана свободная экономическая зона, развивается университет, активно растет туризм и сфера услуг.При этом, по его словам, рост рождаемости остается важной задачей.

https://ria.ru/20210403/golikova-1604051766.html

https://ria.ru/20210405/naselenie-1604213004.html

севастополь

магаданская область

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михаил развожаев, севастополь, магаданская область, общество