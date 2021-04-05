https://ria.ru/20210405/sevastopol-1604236068.html
Глава Севастополя объяснил рост численности населения
Глава Севастополя объяснил рост численности населения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:00
2021-04-05T10:00
2021-04-05T12:21
михаил развожаев
севастополь
магаданская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прирост численности населения за последние годы обусловлен развитием города, что, в том числе, мотивирует к переезду из других регионов, при этом также особое значение уделяется поддержке материнства и детства.Согласно исследованию РИА Новости, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек, или на 0,5% от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад — в Тамбовской и Магаданской областях. В частности, в Севастополе отмечен рост на 16,8%.По его словам, в городе функционирует IT-технопарк, создана свободная экономическая зона, развивается университет, активно растет туризм и сфера услуг.При этом, по его словам, рост рождаемости остается важной задачей.
https://ria.ru/20210403/golikova-1604051766.html
https://ria.ru/20210405/naselenie-1604213004.html
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михаил развожаев, севастополь, магаданская область, общество