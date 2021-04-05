https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604268375.html

В Кремле оценили последствия украинских санкций против России

В Кремле оценили последствия украинских санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:27

2021-04-05T12:27

2021-04-05T12:27

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий. Журналисты спросили у Пескова, как эту новость встретили в Кремле и будут ли меры взаимности."Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить – ред.) только с глубоким сожалением..." - сказал Песков.

https://ria.ru/20210405/kritika-1604218175.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире