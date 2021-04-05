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В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
В Кремле оценили последствия украинских санкций против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:27
2021-04-05T12:27
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий. Журналисты спросили у Пескова, как эту новость встретили в Кремле и будут ли меры взаимности."Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить – ред.) только с глубоким сожалением..." - сказал Песков.
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле оценили последствия украинских санкций против России

12:27 05.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий. Журналисты спросили у Пескова, как эту новость встретили в Кремле и будут ли меры взаимности.
"Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить – ред.) только с глубоким сожалением..." - сказал Песков.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
02:26
Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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