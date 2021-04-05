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В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
В Кремле прокомментировали украинские санкции против Россотрудничества
Россия отреагирует на украинские санкции так, чтобы это отвечало российским интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:23
2021-04-05T12:23
2021-04-05T12:23
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир зеленский
дмитрий песков
севастополь
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на украинские санкции так, чтобы это отвечало российским интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий, в том числе заводу "Молот-Механика" и Севмормашу из Севастополя."Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как информацию о санкциях встретили в Кремле и будут ли ответные меры.
https://ria.ru/20210405/kritika-1604218175.html
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, дмитрий песков, севастополь, в мире