https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604239302.html

МИД назвал санкции Запада попыткой наказать Россию за независимую позицию

МИД назвал санкции Запада попыткой наказать Россию за независимую позицию

Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:24

2021-04-05T10:24

2021-04-05T10:24

россия

александр панкин

северный поток — 2

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.По словам замглавы МИД РФ, это "не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах". "Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну "заплатить цену" за "враждебные действия", - отметил он.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604234467.html

https://ria.ru/20210331/peregovory-1603600575.html

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россия, александр панкин, северный поток — 2, евросоюз, сша, в мире