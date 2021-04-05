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https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604239302.html
МИД назвал санкции Запада попыткой наказать Россию за независимую позицию
МИД назвал санкции Запада попыткой наказать Россию за независимую позицию
Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:24
2021-04-05T10:24
россия
александр панкин
северный поток — 2
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.По словам замглавы МИД РФ, это "не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах". "Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну "заплатить цену" за "враждебные действия", - отметил он.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604234467.html
https://ria.ru/20210331/peregovory-1603600575.html
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россия, александр панкин, северный поток — 2, евросоюз, сша, в мире

МИД назвал санкции Запада попыткой наказать Россию за независимую позицию

10:24 05.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то "отравление" Алексея Навального, "вмешательство" в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане", - сказал он.

По словам замглавы МИД РФ, это "не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах". "Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну "заплатить цену" за "враждебные действия", - отметил он.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
Прохожий возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
09:49
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Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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РоссияАлександр ПанкинСеверный поток — 2ЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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