МИД назвал санкции Запада попыткой наказать Россию за независимую позицию
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Запад использует для санкций против России любой надуманный предлог, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
"Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод – будь то "отравление" Алексея Навального, "вмешательство" в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане", - сказал он.
По словам замглавы МИД РФ, это "не что иное, как попытки наказать Россию за ее независимую и обоснованную позицию в международных делах". "Мы еженедельно слышим заявления представителей администрации США о стремлении заставить нашу страну "заплатить цену" за "враждебные действия", - отметил он.
Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей".
Кроме того, США заявляют, что продолжат вводить санкции против проекта "Северный поток 2". В середине марта Вашингтон также расширил экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.