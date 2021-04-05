https://ria.ru/20210405/samolet-1604315039.html
Летевший в Стамбул самолет совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
Летевший в Стамбул самолет совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
Пассажирский Boeing 738 совершил в понедельник аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем с правой стойкой шасси, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:10
2021-04-05T16:10
2021-04-05T16:15
стамбул
шереметьево (аэропорт)
казань
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пассажирский Boeing 738 совершил в понедельник аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем с правой стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Выполнявший рейс из Казани в Стамбул Boeing 738 аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за не убранной правой стойки шасси", - сказал собеседник агентства.По его словам, посадка воздушного судна прошла благополучно. Обстоятельства ЧП выясняются.
https://ria.ru/20210405/samolet-1604311761.html
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стамбул, шереметьево (аэропорт), казань, происшествия