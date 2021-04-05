https://ria.ru/20210405/samolet-1604315039.html

Летевший в Стамбул самолет совершил аварийную посадку в "Шереметьево"

Летевший в Стамбул самолет совершил аварийную посадку в "Шереметьево"

Пассажирский Boeing 738 совершил в понедельник аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем с правой стойкой шасси, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:10

2021-04-05T16:10

2021-04-05T16:15

стамбул

шереметьево (аэропорт)

казань

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пассажирский Boeing 738 совершил в понедельник аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем с правой стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Выполнявший рейс из Казани в Стамбул Boeing 738 аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за не убранной правой стойки шасси", - сказал собеседник агентства.По его словам, посадка воздушного судна прошла благополучно. Обстоятельства ЧП выясняются.

https://ria.ru/20210405/samolet-1604311761.html

стамбул

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стамбул, шереметьево (аэропорт), казань, происшествия