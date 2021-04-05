https://ria.ru/20210405/samolet-1604288129.html

Летящий в Стамбул самолет совершит техническую посадку в "Шереметьево"

Летящий в Стамбул самолет совершит техническую посадку в "Шереметьево"

Самолёт авиакомпании NordWind, вылетевший из Казани в Стамбул в понедельник днём, совершит техническую посадку в "Шереметьево", сообщили в международном... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:19

2021-04-05T14:19

2021-04-05T14:19

москва

стамбул

шереметьево (аэропорт)

казань

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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Самолёт авиакомпании NordWind, вылетевший из Казани в Стамбул в понедельник днём, совершит техническую посадку в "Шереметьево", сообщили в международном аэропорту "Казань"."Рейс, вылетевший в 11.10 по маршруту Казань-Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы ("Шереметьево")", - сказал представитель аэропорта.Собеседник агентства отказался комментировать причины посадки судна в "Шереметьево", порекомендовав обратиться к авиаперевозчику.

https://ria.ru/20210327/samolet-1603127439.html

москва

стамбул

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, стамбул, шереметьево (аэропорт), казань, общество