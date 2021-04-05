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"Известия": Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара
"Известия": Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара
Минсельхоз будет контролировать распределение объемов поставок сахара по России, каждый завод получит квоту на изготовление и продажу продукта, сообщает газета... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:17
2021-04-05T11:17
2021-04-05T11:17
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минсельхоз будет контролировать распределение объемов поставок сахара по России, каждый завод получит квоту на изготовление и продажу продукта, сообщает газета "Известия".По данны издания, квота складывается из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента. В сообщении подчеркивается, что сейчас ведомство вместе с Союзроссахаром работает над распределением объемов поставок между производителями.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года, однако были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минсельхоз
будет контролировать распределение объемов поставок сахара по России, каждый завод получит квоту на изготовление и продажу продукта, сообщает газета "Известия
".
"Минсельхоз вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара, заявили "Известиям" в ведомстве. У каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице, уточнил источник издания на рынке", - говорится в сообщении издания.
По данны издания, квота складывается из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента. В сообщении подчеркивается, что сейчас ведомство вместе с Союзроссахаром работает над распределением объемов поставок между производителями.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года, однако были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года.