https://ria.ru/20210405/sakhar-1604253168.html

"Известия": Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара

"Известия": Минсельхоз установит квоты на производство и продажу сахара

Минсельхоз будет контролировать распределение объемов поставок сахара по России, каждый завод получит квоту на изготовление и продажу продукта, сообщает газета... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:17

2021-04-05T11:17

2021-04-05T11:17

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минсельхоз будет контролировать распределение объемов поставок сахара по России, каждый завод получит квоту на изготовление и продажу продукта, сообщает газета "Известия".По данны издания, квота складывается из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента. В сообщении подчеркивается, что сейчас ведомство вместе с Союзроссахаром работает над распределением объемов поставок между производителями.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения должны были действовать до 1 апреля текущего года, однако были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210401/sakhar-1603742593.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика