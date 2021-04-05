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https://ria.ru/20210405/sakhalin-1604231487.html
Ученые прокомментировали массовый выброс сельди на Сахалине
Ученые прокомментировали массовый выброс сельди на Сахалине
Ситуация с массовым выбросом сельди на Сахалине, который произошел на выходных, является обычным явлением для посленерестовой рыбы, запасы этого вида... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:30
2021-04-05T09:30
экологическая вахта сахалина
сахалин
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Ситуация с массовым выбросом сельди на Сахалине, который произошел на выходных, является обычным явлением для посленерестовой рыбы, запасы этого вида увеличиваются, сообщает в понедельник Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО).Руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын ранее сообщал, что берега острова утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью. Такое явление, по его словам, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу."Результаты многолетних ресурсных исследований у берегов юго-западного Сахалина свидетельствуют, что в последние годы наметилась тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди. Учетные съемки с участием специалистов Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО, выполняемые донным траловым и водолазно-икорным методом, показывают, что с середины 2010-х годов практически повсеместно наблюдается рост сельди – в заливе Терпения, у Южных Курил, а также декастринской сельди", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2020 году икорная водолазная съемка позволила рассчитать запас сахалино-хоккайдской сельди в объеме 35,5 тысячи тонн, что заметно больше оценок 2018 года. Предполагается, что без ущерба для популяции в 2022 году можно добыть шесть тысяч тонн рыбы."Ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ, является обычным явлением для посленерестовой рыбы. В отличие от тихоокеанских лососей, далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью. В малых масштабах это может происходить даже при низкой численности сельди. Сахалино-хоккайдская сельдь нерестится вдоль заселенного побережья острова, поэтому эти процессы очевидны для жителей", - отмечают ученые.Исследования состояния запасов сахалино-хоккайдской сельди будут продолжены.
https://ria.ru/20210405/sakhalin-1604227239.html
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Побережье Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью во время нереста
Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью. Как сообщил глава "Экологической вахты Сахалина", такое явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, и это признак восстановления подорванной популяции.
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60
экологическая вахта сахалина, сахалин, происшествия

Ученые прокомментировали массовый выброс сельди на Сахалине

09:30 05.04.2021
 
© РИА Новости / Борис КауфманСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Борис Кауфман
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Ситуация с массовым выбросом сельди на Сахалине, который произошел на выходных, является обычным явлением для посленерестовой рыбы, запасы этого вида увеличиваются, сообщает в понедельник Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО).
Руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын ранее сообщал, что берега острова утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью. Такое явление, по его словам, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу.
"Результаты многолетних ресурсных исследований у берегов юго-западного Сахалина свидетельствуют, что в последние годы наметилась тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди. Учетные съемки с участием специалистов Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО, выполняемые донным траловым и водолазно-икорным методом, показывают, что с середины 2010-х годов практически повсеместно наблюдается рост сельди – в заливе Терпения, у Южных Курил, а также декастринской сельди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году икорная водолазная съемка позволила рассчитать запас сахалино-хоккайдской сельди в объеме 35,5 тысячи тонн, что заметно больше оценок 2018 года. Предполагается, что без ущерба для популяции в 2022 году можно добыть шесть тысяч тонн рыбы.
Ученый Дальневосточного федерального университета на Халактырском пляже - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
08:40
На Камчатке прокомментировали массовый выброс сельди на берега Сахалина
"Ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ, является обычным явлением для посленерестовой рыбы. В отличие от тихоокеанских лососей, далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью. В малых масштабах это может происходить даже при низкой численности сельди. Сахалино-хоккайдская сельдь нерестится вдоль заселенного побережья острова, поэтому эти процессы очевидны для жителей", - отмечают ученые.
Исследования состояния запасов сахалино-хоккайдской сельди будут продолжены.
 
Экологическая вахта СахалинаСахалинПроисшествия
 
 
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