На Камчатке прокомментировали массовый выброс сельди на берега Сахалина
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр – РИА Новости. Косяки тихоокеанской сельди, которая массово выбрасывалась на берег Сахалина, не подходили к Камчатке, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Как сообщил ранее руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын, берега острова утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью. Такое явление, по его словам, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу.
"Как нам стало известно из СМИ, берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью. По мнению специалистов, такое явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, и это признак, как ни странно, восстановления подорванной популяции. На Камчатке это явление не зафиксировано", - рассказал РИА Новости заместитель председательства правительства Камчатского края Роман Василевский, добавив, что выброс этой рыбы – естественный процесс и беспокойства не вызывает.
Жители населенных пунктов, расположенных на западном побережье полуострова, также не заметили аномалий.
"Чтобы у нас такое было, не слышал. Но знаю, что на Сахалине это обычное дело - они (жители острова – ред.) по отливу ходят, собирают ее (рыбу – ред.). И в Магадане", - рассказал в беседе с РИА Новости местный житель, рыбак Алексей Нагаи.