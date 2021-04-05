https://ria.ru/20210405/sakhalin-1604227239.html

На Камчатке прокомментировали массовый выброс сельди на берега Сахалина

На Камчатке прокомментировали массовый выброс сельди на берега Сахалина

Косяки тихоокеанской сельди, которая массово выбрасывалась на берег Сахалина, не подходили к Камчатке, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:40

2021-04-05T08:40

2021-04-05T08:40

экологическая вахта сахалина

сахалин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр – РИА Новости. Косяки тихоокеанской сельди, которая массово выбрасывалась на берег Сахалина, не подходили к Камчатке, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Как сообщил ранее руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын, берега острова утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью. Такое явление, по его словам, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу.Жители населенных пунктов, расположенных на западном побережье полуострова, также не заметили аномалий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/ekonomika-1601747941.html

сахалин

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2021

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экологическая вахта сахалина, сахалин