https://ria.ru/20210405/rusofobiya-1604311314.html
Чешский журналист высмеял власти за отказ от всего российского
Чешский журналист высмеял власти за отказ от всего российского
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Журналист чешского интернет-издания Časopis argument Милан Даниэл с сарказмом высказался о позиции властей страны по России. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:57
2021-04-05T15:57
2021-04-05T15:57
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Журналист чешского интернет-издания Časopis argument Милан Даниэл с сарказмом высказался о позиции властей страны по России.В частности, он прокомментировал призыв чешских политиков к отставке министра промышленности и торговли Карела Гавличека за привлечение российских компаний к строительству АЭС "Дукованы".Он также "порекомендовал" властям брать пример с Украины, которая закупает американский газ, вместо российского, несмотря на дороговизну."Русский язык запретить, Россию стереть с карт и из учебников, остановить АЭС…Пора прекратить унижаться и потреблять российский газ и нефть. Наши настоящие друзья из-за океана с удовольствием все это нам возместят, и наша дружба станет еще крепче!", - саркастично отмечает журналист.Даниэл также не обошел стороной и отказ Чехии использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".В заключение он подчеркнул, что в Чехии много руководителей, которые "кормятся за счет благородной и хорошо оплачиваемой ненависти к ужасной России". По его мнению, их станет больше, так как уже более тридцати лет жителям страны пытаются привить русофобию.
https://ria.ru/20210313/ssha-1600997381.html
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чехия, украина, в мире
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Журналист чешского интернет-издания Časopis argument
Милан Даниэл с сарказмом высказался о позиции властей страны по России.
В частности, он прокомментировал призыв чешских политиков к отставке министра промышленности и торговли Карела Гавличека за привлечение российских компаний к строительству АЭС "Дукованы".
"Росатом" ведь русский. Какая наглость! Правильно они говорят: русские представляют угрозу для безопасности… Неужели сотрудникам чешских компаний опять придется слушать ненавистный русский язык?", - шутит журналист.
Он также "порекомендовал" властям брать пример с Украины
, которая закупает американский газ, вместо российского, несмотря на дороговизну.
"Русский язык запретить, Россию стереть с карт и из учебников, остановить АЭС…Пора прекратить унижаться и потреблять российский газ и нефть. Наши настоящие друзья из-за океана с удовольствием все это нам возместят, и наша дружба станет еще крепче!", - саркастично отмечает журналист.
Даниэл также не обошел стороной и отказ Чехии
использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Он подозрителен тем, что на ампулах — надписи на русском языке", - заявил журналист.
В заключение он подчеркнул, что в Чехии много руководителей, которые "кормятся за счет благородной и хорошо оплачиваемой ненависти к ужасной России". По его мнению, их станет больше, так как уже более тридцати лет жителям страны пытаются привить русофобию.